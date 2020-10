Der Budenzauber fällt diesen Winter aus

Nach der Fußball-Stadtmeisterschaft im Sommer, wird nun auch die traditionelle Hallenmeisterschaft in der Amselstieghalle in Lebenstedt der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Restriktionen zum Opfer fallen. Der Kreis Nordharz im Niedersächsischen Fußballverband (NFV) hat beschlossen, in der Wintersaison 2020/21 alle Hallenturniere im Erwachsenen- und Jugendbereich abzusagen.

„Keiner weiß aktuell, wo die Reise hingeht und unter diesen Bedingungen können wir nicht garantieren, dass Fußballhallenturniere wie die Stadtmeisterschaft so stattfinden können, wie wir es gewohnt sind. Im Gegenteil: Es ist klar, dass sie nicht mit den üblichen Zuschauerkapazitäten stattfinden können“, erklärt Wolfgang Fisch, Vorsitzender des NFV-Kreises Nordharz, die Absage. Die Verantwortlichen wollen damit auch für Planungssicherheit bei den Vereinen für die Winterpause sorgen. Peter Finselberger aus dem Spielausschuss des NFV-Kreises Nordharz ergänzt: „Wir dürfen auch nicht vergessen, dass solch ein Turnier, dass über drei Wochenenden geht, einen hohen Aufwand für die Veranstalter bedeutet. Das organisiert man nicht mal eben in vier Wochen, da gehört ein halbes Jahr Vorarbeit dazu.“ Für Wolfgang Fisch und wahrscheinlich viele Fußballer aus Salzgitter wird im Januar etwas fehlen, das steht fest: „Es ist absolut bedauerlich, dass die Hallenstadtmeisterschaft aufgrund von Corona ausfallen muss. Aber es ist auch die einzig richtige Entscheidung. Wir hatten auf ein Wunder und eine Wende in der Pandemie gehofft, aber beides ist ausgeblieben.“ Die Stadtmeisterschaft sei seit jeher ein Zuschauermagnet gewesen: „An den drei Wochenenden im Januar sind regelmäßig bis zu 4000 Menschen in die Amselstieghalle gepilgert. Das war immer ein absolutes Highlight im Kalender.“ Organisatoren dringend gesucht In diesem Jahr wäre die 35. Auflage des Vergleichs der Salzgitteraner Vereine auf Hallenboden gewesen. Der NFV-Kreis selbst wollte die Organisation übernehmen beziehungsweise musste dies auch: „Wir haben seit Jahren Probleme, Vereine als Veranstalter der Meisterschaft zu finden. 2020 war Salder der einzige Bewerber. Für 2021 und 2022 hat sich noch kein Verein bereit erklärt“, beschreibt Finselberger ein großes Problem für das er auch eine Erklärung parat hat: „Pro Spieltag sind 20 bis 30 Leute im Einsatz und die Kosten für Security und Helfer werden immer höher. Da überlegen sich die Vereine zweimal, ob sie sich diesen Stress geben wollen.“ Bei der Stadtmeisterschaft im Freien im Sommer sieht das anders aus, da sind die Turniere für 2021 und 2022 bereits vergeben. „Da sind der personelle Aufwand und die Kosten schlichtweg geringer“, so Finselberger. Jugend spielt bis Dezember draußen Neben den Erwachsenen müssen auch die Nachwuchskicker von der G- bis zur A-Jugend in diesem Jahr auf offizielle Turniere verzichten. „Ob Vereine selbst Wettbewerbe unter den aktuellen Bedingungen organisieren wollen, bleibt ihnen überlassen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es viele Turniere geben wird, bei den Abstands- und Hygieneregeln“, so Fisch. Holger Tiburczy vom Kreisjugendausschuss bestätigt die Aussagen seines Vorsitzenden und bedauert die Absage der Jugendturniere: „Gerade für die Kleinen ist die Hallenzeit im Winter immer etwas ganz besonderes.“ Er und seine Kollegen im Jugendausschuss wollen durch den Wegfall der Hallensaison nun versuchen, die Freiluftspiele so lange wie möglich stattfinden zu lassen. „Wenn es das Wetter zulässt wollen wir bis in den Dezember hinein Partien aus dem März und den April vorziehen“, so Tiburczy.