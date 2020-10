Das Ziel der Handballmänner von Viktoria Thiede ist klar: Mit einem Sieg in die dreiwöchige Spielpause der Regionsoberliga gehen. Gegen den noch sieglosen MTV Jahn Schladen soll die Saison-Bilanz auf 4:2 ausgebaut werden.

„Ich will auf keinen Fall, dass Schladen bei uns die ersten Punkte holt“, macht Thiedes Trainer Andreas Wichmann klar, was er von seiner Mannschaft heute Abend ab 19.30 Uhr in der Sporthalle der Hauptschule erwartet. Ursprünglich war der Spieltag unter der Woche angesetzt. „Wir konnte das Spiel zwischen Dienstag und Freitag legen und sind jetzt bei dem Freitagstermin geblieben“, erklärt Wichmann die ungewöhnliche Anwurfzeit.

Einen Plan, wie er seine Zielvorgaben umsetzen möchte, hat der Coach auch schon parat: „In den ersten beiden Spielen ist Schladen mit einem sehr schlanken Kader angetreten und hatte nur wenig Wechselmöglichkeiten. Das werden wir versuchen auszunutzen und mit hohem Tempo von Anfang an schon zur Pause eine Vorentscheidung zu erzwingen. So wie im Ehmen-Spiel.“ Dort hatte sich die Viktoria den Frust von der Auftaktniederlage im Derby gegen Fortuna Lebenstedt (26:28), bereits nach 30 Minuten mit 20:9 (Endstand 42:19) von der Seele geschmissen. Den Pausenstand markierte Patrick Mertens, der gegen Schladen definitiv fehlen wird. „Auch der Einsatz von Sebastian ist fraglich. Er hat Probleme mit dem Knie“, so Wichmann.

Angesprochen auf die Auftaktniederlage gegen die Fortuna antwortet der Trainer offen und ehrlich: „Natürlich sitzt der Stachel noch tief und die Niederlage ist in den Köpfen. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Aber wir müssen jetzt Stück für Stück unsere Bilanz verbessern.“ Der nächste Schritt soll heute folgen.