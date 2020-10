Lebenstedt. Das Spitzenspiel der Fußball-Nordharzliga Staffel 2 ist hart umkämpft. Der FSV siegt am Ende mit 1:0 in Lebenstedt.

Der FSV Fuhsetal erkämpft sich in der Fußball-Nordharzliga Staffel 2 einen 1:0-Sieg gegen den Tabellenführer KSV Vahdet Salzgitter II. Zwei Aufreger prägten die ansonsten an Höhepunkten überschaubare Partie in der ersten Hälfte.

Zunächst parierte FSV-Keeper Fabian Gruhn einen Foulelfmeter (11.) für die Gastgeber. Praktisch im Gegenzug foulte KSV-Spieler Kadir Celik den allein auf das Tor zulaufende FSV-Stürmer Kevin Kaschner derart regelwidrig, dass dies einen Platzverweis zur Folge hatte (13.). In der zweiten Halbzeit drückte die KSV-Reserve in Unterzahl auf den Führungstreffer. Alles was dem FSV in der ersten Hälfte fehlte, setzte das Team vom Trainergespann Dirk Gähle/Thorsten Kühner gegen die KSV-Bemühungen ein. Besseres Zweikampfverhalten und ein Pressing, das im Mittelfeld begann, überraschten die Gastgeber. Einen gelungenen FSV-Angriff vollendete Kevin Kaschner zur 1:0-Führung für die Gäste. Die Schlussphase hatte an Dramatik noch einiges zu bieten: Zunächst irritierten sich FSV-Torwart und sein Mitspieler gegenseitig, so dass Kürsat Ozdogan mit dem Ball auf das leere Tor zulief und aus kurzer Distanz lediglich das Außennetz traf (80.). Es folgten die Platzverweise für FSV-Trainer Gähle und FSV-Spieler Karsten Freckmann (89.) und Sekunden vor dem Ende verpasste Cihan Ates mit einem Volleyschuss nur um wenige Zentimeter den Ausgleich (90.). „Es war ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg“, freute sich FSV-Trainer Dirk Gähle nach dem Schlusspfiff. Damit endet die 19 Spiele andauernde ungeschlagene Heimserie des KSV Vahdet Salzgitter II. Tor: 0:1 Kaschner (68.) Bes. Vork.: Rot für Vahdets Kadir Celik (13.), Gelb-Rot für Fuhsetals Karsten Freckmann und Trainer Dirk Gähle.