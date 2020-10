Die B-Jugend des SCU SalzGitter hat in der Fußball-Landesliga gegen den MTV Wolfenbüttel einen sicheren 3:0-Heimsieg gefeiert. Im dritten Saisonspiel holte sich der Aufsteiger endlich den verdienten Lohn ihrer bisher starken Vorstellungen. Hussein Kanaan wurde mit seinem Doppelpack vor der Pause zum Matchwinner für die Sölter.

SCU SalzGitter – MTV Wolfenbüttel 3:0 (2:0). Tore: 1:0/2:0 Hussein Kanaan (9./26.), 3:0 Can Akeem Özgür (80.+2).

Den besseren Start erwischte der Gastgeber auf dem Kunstrasenplatz in der Wiederaufbau-Arena. Can Akeem Özgür und Haci Emre Kaya unterstützten mit ihren Sprints über die Flügel die beiden Sturmspitzen Dean Entgelmeier und Hussein Kanaan richtig stark. Bereits nach neun Minuten belohnte Kanaan die starken Offensivaktionen mit seinem 1:0. In der 14. Minute sendete Jasper Jörß den ersten Schuss der Gäste auf das von Jan-Paul Borgs gut gehütete SCU-Tor. Eine Minute später beschwor SCU-Abwehrchef Dario Stjepanovic mit einem Fehlpass durch die Mitte die nächste brenzlige Situation für die Heimelf herauf. Die Gäste konnten den Lapsus nicht nutzen.

Mit einem Zwischenruf rüttelte SCU-Trainer Gökcin Özgür sein Team wach: „Wir dürfen den Ball von hinten nicht durch die Mitte herausspielen.“ Danach lief es wieder beim SCU. Dean Entgelmeier erwies sich dabei mit Samuil Kafelov als großer Unruhestifter für die Gästeabwehr. Kanaan legte den 2:0-Pausenstand nach. Die Lessingstädter kamen nach der Pause besser ins Spiel. Doch in Bedrängnis geriet der Aufsteiger nicht mehr. Vielmehr setzte Can Akeem Özgür mit dem 3:0 in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.