Der große Pokal-Coup des STV Ringelheim

Stadtpokalspiele im Fußball hatten schon früher ihrer eigenen Gesetze. So weist der STV Ringelheim in seiner Chronik anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Vereins in diesem Jahr auf den überraschenden Gewinn des Stadtpokals seiner Fußballer im Jahr 1975 hin. Der Bezirksklassenvertreter aus dem Parkstadion schaltete bei seinem Siegeszug im Viertelfinale den Ligakonkurrenten SSV Sehlde (3:2), im Halbfinale den Amateur-Oberligisten SV Union Salzgitter (2:1) und im Finale den Verbandsligisten Rot Weiß Steterburg (1:0 nach Verlängerung) aus. Die damaligen Spieler Günther Keune und Heinz-Hermann Brunke erinnern sich.

Nach dem Einzug ins Halbfinale gegen Union Salzgitter standen für Mittelfeldspieler Keune die Karten für den Underdog aus der Bezirksklasse beim Oberligisten SV Union in dessen Stadion vor dem Anpfiff noch unter keinem guten Stern. „Wir haben auf unsere Stammspieler Günther Göbhardt, Peter Schlote und Gustav Wilheine aus verschiedenen Gründen verzichten müssen. Zudem kam ich auf den letzten Drücker von der Arbeit noch ins Stadion. Union lief sich schon warm, während wir noch in der Kabine der Ansprache unseres Trainer Manfred Kleinschmidt lauschten. Unsere Nachwuchskräfte aus der A-Jugend, Heino Mumme und Oliver Fabritz, sind nicht nur in dieser Partie für uns hervorragend in die Bresche gesprungen.“ An die Begegnung erinnere er sich noch gern. Insbesondere Heino Mumme habe im Duo mit Albert Möker gegen Unions Torjäger Erich Schneider einen „Bombenjob“ gemacht.

Das Finale gegen Rot Weiß Steterburg war dann eine zähe Angelegenheit. „Da hat unser Torjäger Heinz-Günther Hylski in der Verlängerung für die Entscheidung zu unseren Gunsten gesorgt“, so Keune. In der Rolle des Außenseiters hat sich STV-Torwart Heinz-Hermann Brunke gegen Rot Weiß Steterburg im Sportfreunde-Stadion in Lebenstedt schon vor dem Anpfiff damals sehr wohlgefühlt. „Wir haben auf unsere stabile Abwehr gesetzt. Mit starkem Konterfußball über unsere schnellen Außenstürmer Ottmar Philipps und Rainer Buhl sowie unserem Knipser in der vordersten Linie, Heinz-Günther Hylski, wollten wir den eigenen Torerfolg aus einer starken Defensivstellung suchen“, erinnert sich Brunke.

Im Endspiel gab esnach 90 Minuten ein torloses Remis. Erst in der Verlängerung konnte Hylski (107.) ein Zuspiel von Buhl zum goldenen Tor für den STV nutzen. „Unsere Taktik ist aufgegangen. Steterburg hatte mehr Spielanteile. Die Rot Weißen haben ihre Chancen nicht genutzt. Wir haben mit Mann und Maus dagegen gefightet. Das nötige Quäntchen Glück hatten wir schließlich in der Verlängerung. Die letzten Minuten dauerten ewig“, erinnert sich Ringelheims Torhüter noch gern an das Endspiel.

Statistik

Finale: STV Ringelheim – Rot Weiß Steterburg 1:0 n. V. (0:0). Tor: 1:0 Heinz-Günther Hylski (107.).

STV Ringelheim: Brunke – Matschinski, Albert Möker, Mumme, Dombrowski – Manfred Keune, Fabritz (77. Bednorz), Philipps, Günther Keune – Buhl, Hylski.

Rot Weiß Steterburg: Dunker – Tigges, Findeklee, Priesnitz, Osterloh – Dreyer (75. Göldner), Witt, Sturm, Reimann (65. Schubert) – Bode, Zoglami.