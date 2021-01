Eduard Spissak wird neuer Fortuna-Trainer

Die Fußball-Pause von Eduard Spissak ist recht kurz ausgefallen. Zwischen Weihnachten und Silvester hatte der 36-Jährige bekannt gegeben, nicht länger Trainer beim Bezirksligisten MTV Lichtenberg zu sein (wir berichteten: Paukenschlag: MTV Lichtenberg und Eduard Spissak gehen getrennte Wege ). Nun teilt Fortuna Lebenstedt per Pressemitteilung mit, dass der Fußballtrainer die sportliche Leitung beim Team aus Krähenriede übernehmen wird. Wie bereits am Freitag berichtet, wurden zuvor Marco Heidemann und Didier Bakondon fristlos entlassen. Mehr dazu: Nächster Paukenschlag: Fortuna Lebenstedt entlässt Trainerduo

„Es hat grundsätzlich nicht gepasst“

In dem offiziellen Statement begründet die Fortuna-Spitze die Trennung von Heidemann und Bakondon: „Am 4. Januar wurden beide Trainer persönlich davon in Kenntnis gesetzt, dass die bis zum 30. Juni laufenden Verträge nicht verlängert werden. Die Reaktion darauf, lies uns dann jedoch keine andere Wahl, als diese vorzeitig aufzulösen. Rückblickend muss man sagen, es hat einfach grundsätzlich nicht gepasst und wäre im Laufe der Saison bei eventuell noch sportlich ausbleibendem Erfolg schwierig geworden.“ Heidemann und Bakondon hatten die Fortuna erst vor der Saison übernommen und übergeben das Team nach drei ungeschlagenen Partien auf Platz drei der Bezirksliga-Staffel 3b.

Ur-Fortune zurück am Wiedehopp

„Mit der Verpflichtung von Eduard Spissak als neuen Cheftrainer der 1. Herren holen wir einen Ur-Fortunen zurück an den Wiedhopp. Mit seinen Trainerqualitäten und seinem Blick für das große Ganze erwarten wir uns einen Impuls, nicht nur für die erste Herren, sondern für den Gesamtverein“, stellt die Fortuna-Spitze ihren neuen Trainer in der Pressemitteilung vor. Spissak selbst spricht von der Rückkehr zu seinem Heimatverein: „Ich habe damals noch auf der legendären Alm mit fünf Jahren das Fußballspielen bei der Fortuna begonnen und bis zur C-Jugend auch hier gekickt.“ Danach folgte er dem Lockruf der Braunschweiger Eintracht, spielte in der B- und A-Jugend und später unter dem heutigen Gitter-Coach Uwe Hain in der zweiten Herren der Blau-Gelben. Über die Stationen Broistedt, Vallstedt und Volkmarode ging es für Spissak 2006 zurück zur Fortuna, wo er unter Trainer Andreas Twardowski nicht nur in der Landesliga aktiv war, sondern auch Jugendteams coachte. Landesliga-Aufstiege mit der A- und der C-Jugend stehen als größte Erfolge in Spissaks Vita. „Ich war am Ende Trainer der 2. Herren und auch Jugendleiter“, erinnert sich der Trainer.

Entscheidung für den Herzensverein

Dann folgte der Wechsel zum MTV Lichtenberg, wo er fünfeinhalb Jahre erfolgreiche Arbeit geleistet hat – mit dem Aufstieg in die Bezirksliga in der vergangenen Saison als Highlight. „Ich möchte ganz klar betonen, dass mein Engagement bei der Fortuna nichts mit meinem vorzeitigen Ende beim MTV zu tun hat. Das Angebot kam erst nach der Meldung, dass ich in Lichtenberg aufhöre und es war auch nicht das erste“, erklärt Spissak, bei dem nach eigener Aussage mehrere Vereine von der Bezirks- bis zur Regionalliga angeklopft hätten. „Ich habe mich am Ende für meinen Herzensverein entschieden“, stellt der Trainer klar.

Perfekte Infrastruktur

Spissak habe den Weg „seiner“ Fortuna immer verfolgt und ist froh, dass der Verein wieder eine funktionierende Jugendarbeit aufgebaut hat: „In der Vergangenheit ist da Einiges weggebrochen. Aber inzwischen gibt es wieder sämtliche Mannschaften von den Bambinis bis zur B-Jugend. Das ist mir sehr wichtig und es hat die Fortuna immer ausgezeichnet.“ Gleichzeitig lobt der Trainer die Infrastruktur des Vereins: „Ich finde hier perfekte Bedingungen vor. Das Vereinsheim ist modernisiert und wir haben hier am Wiedehopp drei sehr gute Plätze.“ Wie die Salzgitter-Zeitung bereits berichtet hat, folgt demnächst der Bau eines Kunstrasenplatzes.

Pramme, Liebig und Kleiner waren Teamkollegen

Der neue Coach übernimmt die Geschicke ab sofort und bringt Daniel Reinsch als Co-Trainer sowie Markus Stephan als Torwarttrainer mit. Der Mannschaft wird sich Spissak einzeln persönlich vorstellen. „Das geht in diesen Zeiten schlichtweg nicht anders“, so Spissak. Dabei kennt er nach eigenen Angaben 80 bis 85 Prozent seines neuen Teams entweder persönlich oder über die Väter der Spieler: „Mit Marvin Pramme, Rick Liebig und Mirco Kleiner habe ich noch selbst zusammen gespielt.“ Über seine Ziele in der restlichen Saison möchte der Coach indes erst sprechen, wenn feststeht, wie es weitergeht nach der Corona-Pause: „Ich persönlich glaube, dass diese Saison nicht noch einmal angepfiffen wird. Von daher halte ich mich bei Saisonzielen vorerst zurück.“ Wenn es so kommt, wie Spissak vermutet, hätte der neue und alte Fortune damit Corona-bedingt die Fußball-Pause, die er eigentlich geplant hatte.