Salzgitteraner Justus Weinke fährt künftig auf Yamaha

BU: Justus Weinke (links) will mit seinen Teamkollegen Robert Conrads, Ludwig Plinke und Sascha Schoder (von links) vom Arlows Racing Team so schnell wie möglich zurück auf die Rennstrecke.

Justus Weinke verbringt in diesen Tagen viel Zeit in der Werkstatt seines Vaters in Engelnstedt. Der 24-Jährige bereitet sich auf die neue Motorradsaison vor. Wie im vergangenen Jahr wird Weinke im Deutschen Langstrecken Cup (DLC) und bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) im Pro Superstock Cup antreten. Da sich sein bisheriger Hersteller Suzuki aus der IDM zurückgezogen hat, musste er seine alte 1000-ccm-Maschine verkaufen und bereitet nun seine neue Yamaha auf die Rennstrecken vor.

„Ich werde sowohl in der Langstrecke als auch in den Sprintrennen in der neuen Saison im Team vom Onlinehändler Arlows aus Hannover fahren, die Experten für Auto-, Motorrad- und Roller-Zubehör sind“, gibt Weinke eine weitere Veränderung zum vergangenen Jahr bekannt. Bereits in der Vorsaison war er in der Langstrecke für Arlows gestartet, nun tut er dies auch in den Sprintrennen der IDM. Dafür wird seine neue Yamaha nicht nur technisch verbessert, sondern bekommt auch eine einheitliche Team-Lackierung.

Platz zwei auf der Langdistanz

Gleich geblieben ist die Ungewissheit auf Grund der Corona-Pandemie mit ihren Reise- und Kontaktbeschränkungen. Von den sechs geplanten Rennwochenenden im Pro Superstock Cup 2020 konnten lediglich drei durchgeführt werden. Weinke belegte am Ende Platz sechs von über 20 Fahrern in der Gesamtwertung. Noch besser lief es für den Immendorfer in der Langstrecke, wo auch nur drei von sechs geplanten Rennen stattfinden konnten. An der Seite von Robert Conrads, Ludwig Plinke und Sascha Schoder im Arlows Racing Team sicherte er sich in der „Moto 1000“-Wertung in der Endabrechnung Platz zwei. „Im Gegensatz zur Endurance-Klasse, in der sich die Fahrer eines Teams eine Maschine teilen, haben wir alle unser eigenes Motorrad und wechseln uns bei den 1000-Kilometer oder Sechs-Stunden-Rennen ab“, erklärt Weinke.

Corona: Ungewissheit über Renntermine

Eigentlich soll die neue Rennsaison für Weinke am 3. April auf dem legendären Hockenheimring mit einem 1000-Kilometer-Rennen beginnen. Am 30. April ist dann das erste Wochenende der IDM mit den Sprintrennen des Pro Superstock Cups auf dem Lausitzring geplant. „Allerdings liegt die Betonung in diesen Zeiten leider auf dem Wort „Eigentlich“. Denn es kann passieren, dass wie im vergangenen Jahr ganze Rennwochenenden aufgrund der Corona-Pandemie ersatzlos gestrichen werden“, erklärt Weinke. Normalerweise würde er seine neue Yamaha im Februar und März auf Rennstrecken in Spanien erstmals testen. „Das ist mit den aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland und in Spanien aber schwer vorstellbar“, blickt Weinke pessimistisch auf die Saisonvorbereitung.

Teures Hobby

Auf der Straße wird er seine Maschine auf jeden Fall nicht testen: „Das kommt für den Großteil der Rennfahrer, so auch für mich, nicht in Frage. Die Motorräder kommen ausschließlich auf Rennstrecken zum Einsatz.“ Bleiben diese für die Events des DLC und der IDM jedoch in dieser Saison weitestgehend geschlossen, hat Weinke viel Zeit und finanzielle Mittel umsonst investiert. „Wir dürfen nicht vergessen, dass das alles immer noch ein Hobby von mir ist und zwar ein sehr kostspieliges. Denn wenn alle Rennen ausfallen sollten, habe ich hier eine 30.000 bis 40.000 Euro teure Maschine in der Garage stehen“, erklärt der Student der Versorgungstechnik und hofft auf sinkende Corona-Zahlen.