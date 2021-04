Pavlo Kirchner und Katarina Prokesova zeigen es an: Wer neben dem Kreuzfeld landet, bekommt beim Trampolinturnen neuerdings Abzüge.

Lebenstedt. „Time of Flight“ und das „Horizontal Displacement“ sind neue Kriterien. In der Serie „Besonderheiten im Sport“ wird erklärt, was dahinter steckt.