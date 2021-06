Bleckenstedt (in Blau) und Lichtenberg werden in der Bezirksliga-Staffel 3b aufeinander treffen. Im Bezirkspokal der vergangenen Saison setzten sich die Germania mit 4:2 und 3:0 gegen den MTV durch.

Salzgitter. In der Fußball-Bezirksliga gibt es in der neuen Saison eine reine Salzgitteraner Staffel – Üfingen muss in die Wolfenbüttel-Gruppe.