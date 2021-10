Salder II übernimmt die Tabellenspitze

Der VfL Salder II ist die einzige Salzgitteraner Mannschaft, die weiterhin mit weißer Weste in der 1. Nordharzklasse unterwegs ist. Zur Belohnung für den fünften Sieg im fünften Spiel steht das Team von Trainer Wolfgang Gajda nun an der Spitze von Staffel 3. In Staffel 2 ließ die SG Steinlah/Haverlah beim 1:1 in Othfresen erstmals Punkte liegen. Im Kellerduell setzte sich der SV Union Salzgitter II beim RSV Groß Mahner knapp durch.

Staffel 2

FC Othfresen II – SG Seinlah/Haverlah 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Malte-Andreas Sandvoß (46.), 1:1 (57.)

Steinlahs Trainer Finselberger spricht von einem leistungsgerechten Unentschieden: „Wir hatten zwar mehr Chancen, aber das 1.1 geht schon in Ordnung.“ Beide Tore entstanden durch Fehler: „Dem 1:0 durch Malte-Andreas Sandvoß kurz nach der Pause geht ein Torwartfehler voraus und beim 1:1 kriegen wir den Ball nicht geklärt“, so Finselberger nach dem ersten Punktverlust in dieser Saison.

TSV Gielde – SC Gitter III 7:4 (4:3). Tore: 0:1/0:2/4:3/6:4 Jan-Philipp Kandemir (4./7./38./76.), 1:2 (10.), 2:2 (20.), 3:2 (23.), 4:2 (26.), 5:3 (51.), 6:3 (75.), 7:4 (80.)

Vier Tore von Jan-Philipp Kandemir haben dem SC Gitter III nicht zum Auswärtssieg gereicht. „Wir sind zwar mit zwei schnellen Toren in die Partie gestartet, aber Gielde hat eine spielstarke Truppe und am Ende verdient gewonnen. Das Ergebnis geht für mich okay“, so SC-Trainer Jürgen Hecker. Negativ erwähnt er die „ständige Reinruferei“ der Gastgeber bei strittigen Szenen: „Das hat ja schon fast Bundesliga-Niveau und tut dem Spiel nicht gut“, so Hecker, der Aufgrund von Urlaub und anderen Gründen vor allem in der Abwehr mächtig umbauen musste, was sich im Ergebnis niederschlägt.

RSV Groß Mahner – SV Union Salzgitter II 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Marcel Schneider (27.)

Der SV Union Salzgitter gewinnt das Sechs-Punkte-Spiel im Tabellenkeller. RSV-Vorsitzender Marko Erfurt spricht von einem „typischen Kellerduell, das durch einen berechtigten Elfmeter leider gegen uns entschieden wurde.“ Seine Mannschaft hätte einen Punkt verdient gehabt, findet Erfurt. Marcel Schneider war für die Gäste der Schütze des goldenen Tores. „Wir werden definitiv dranbleiben und wünschen dem SV Union II alles Gute für die Saison“, schließt Erfurt.

Staffel 3

MTV Lichtenberg II – AKV Salzgitter 1:0 (0:0). Tor: Benjamin Beyer (90., FE)

Spielertrainer Patrick Günther spricht von einem verdienten Sieg seines MTV Lichtenberg II: „Von AKV kam offensiv relativ wenig. Bis auf einen Pfostenschuss hatten wir nicht viel zu befürchten.“ Allerdings habe seine Mannschaft wie schon in den Spielen zuvor die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen lassen. „Ich selbst verschieße einen Elfmeter in der ersten Hälfte und vergebe damit die beste Chance zur Führung“, so Günther selbstkritisch. Der eingewechselte Benjamin Meyer sorgte dann in der 90. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 20 Metern für die Erlösung am Gehrbusch. „Ich hoffe, der Knoten ist jetzt endgültig geplatzt“, so Günther.

VfL Salder II – SG Lesse/Burgdorf 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Pascal Ludwig (35.), 2:0 Sebastian Hillebrecht (74., FE)

Der Sprung an die Tabellenspitze war ein hartes Stück Arbeit für den VfL Salder II, der eine solide Mannschaftsleistung an den Tag legte gegen die SG Lesse/Burgdorf. Vor allem in der zweiten Hälfte habe seine Mannschaft noch einmal alle Kräfte und Fähigkeiten mobilisieren müssen, um die drei Punkte an der Parkstraße zu behalten, erklärt VfL-Coach Wolfgang Gajda und hat noch ein Sonderlob parat: „Jonathan Denda hält den Sieg mit beiden Händen fest.“

TSV Üfingen II – SG Lucklum-Veltheim II 2:2 (0:1). Tore: 0:1 (14.), 1:1 Jean Claude Kouame (67, ET), 2:1 Jason Hibbeler (72.), 2:2 (79.)

„Die Mannschaft ist traurig, weil wir die verdienten drei Punkte nicht eingefahren haben“, so TSV-Trainer Bernd Richter nach dem Spiel. Eine Unaufmerksamkeit führte zur frühen Gäste-Führung, die bis zum Gang in die Kabinen Bestand hatte. „Wir konnten unsere spielerische Überlegenheit erst in der zweiten Halbzeit ausnutzen“, beschreibt Richter die Phase, in der seine Mannschaft das Ergebnis zu ihren Gunsten drehte. Doch das letzte Wort hatten die Gäste. „Hochachtung vor meinem Team. Wir waren echt die bessere Mannschaft, hat selbst der Gästetrainer gesagt“, so Richter.

SV Victoria Heerte – SV Fortuna Lebenstedt II 3:2 (2:1). Tore: 0:1 Can Muhammed Alkasi (10.), 1:1 Julian Schmidt (27.), 2:1 Till Goldbach (40.), 2:2 Felix Schumann (70., FE), 3:1 Sven Weitsch (90.+1)

Victoria-Trainer Steve Seiring spricht von einer sehr offenen Partie: „Wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn wir unentschieden spielen oder sogar verlieren.“ Sein Team habe eine tolle Mannschaftsleistung mit viel Einsatz und Ehrgeiz gezeigt. „Lob an die komplette Mannschaft – jeder hat sich voll reingehangen und sich den Last-Minute-Sieg verdient“, so Seiring, der die mangelnde Chancenverwertung anprangert: „Das ist in den letzten Spielen leider häufiger der Fall gewesen. Wir machen unsere guten Möglichkeiten einfach nicht rein.“ Gegen Fortuna II rechte sich dies nicht.

TSV Leinde – SV Borussia Salzgitter II 3:1 (0:0). Tore: 1:0 (54.), 2:0 (65.), 2:1 Salen Sehic (67.), 3:1 (71.)

Im Kellerduell konnte sich Borussias Reserve leider nicht absetzen. Beide Mannschaften starten sehr offensiv, aber ohne Erfolg beim Abschluss. „Nach vielen individuellen Fehlern gab es zwar ein paar Möglichkeiten auf beiden Seiten, aber trotzdem endete die erste Halbzeit 0:0“, so Spielertrainer Salen Sehic, der nach dem Pausentee nach einem Doppelschlag der Gastgeber zumindest noch den Anschluss herstellen konnte. Nach dem 3:1 für Leinde war der Deckel allerdings drauf auf der Partie.

