Mit einem Sieg am vorletzten Vorrundenspieltag beim VfL Salder hätte der MTV Lichtenberg (Marvin Malandrino (in gelb) am Ball) die Qualifikation für die Meisterrunde perfekt machen können. Das emotionsgeladene Duell endete 3:3 und der VfL zog am letzten Vorrunden-Spieltag noch am MTV vorbei.