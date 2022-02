HSG LiSa holt wichtige Zähler gegen Schedetal

Die HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa) meldet sich zurück im Spielgeschehen der Handball-Landesliga der Frauen – und wie! Mit einem enorm wichtigen Auswärtssieg beim SV Schedetal Volkmarshausen haben sich die LiSa-Damen am Samstag Luft im Abstiegskampf verschafft. Die zweite Partie binnen 24 Stunden an diesem Wochenende ging allerdings am Sonntag bei den Sportfreunden Söhre verloren.

SV Schedetal Volkmarshausen – HSG LiSa 22:28 (12:17). Wie schon im Hinspiel (25:23) holte die HSG gegen den direkten Konkurrenten zwei Punkte. Lediglich bis zur 2. Spielminute (1:2) lagen die Gäste dabei im Hintertreffen. „Von da an haben wir geführt und diese Führung auch konsequent ausgebaut“, sagte Trainer Fabian Matthes, der von einem ungefährdeten Sieg gegen eine junge Mannschaft aus Schedetal sprach. „Wir haben in der Abwehr aggressiv zugepackt und im Angriff unser Tempo gespielt – das waren die Schlüssel zum Erfolg“, meinte Matthes, der nur mit neun Spielerinnen in den Südwesten von Göttingen gereist war. Davon konnte sich jede Akteurin bis auf Torhüterin Annett Berg in die Torschützinnenliste eintragen. „Der Sieg war wichtig für uns, und ich bin auch sehr zufrieden mit der Art und Weise. Die Mannschaft war es übrigens auch“, konstatierte der Trainer.

HSG LiSa: Berg – Mertins-Oelker 4 Tore, Mönnich 3, Bagschik 4, Hinze 6/3 Siebenmeter, Wilke 5, Dette 1, Härtel 4, Apel 1.

Sportfreunde Söhre – HSG LiSa 26:21 (14:10). Die Personallage verbesserte sich am Sonntag nur minimal. Mit Nicole Huwald war zumindest eine zweite Torhüterin mit dabei. Die Sportfreunde Söhre stellten allerdings ein anderes Kaliber dar als Schedetal am Vortag. „Söhre ist eine sehr erfahrene und körperlich starke Mannschaft“, so Matthes, der seine Mannschaft in Söhre nicht einmal in Front gesehen hat. Allerdings kämpfte der Mini-Kader der HSG. Von einem zwischenzeitlichen 1:6 (7.) arbeitete sich der Gast auf ein 8:10 (22.) heran. Doch die Hausherrinnen hatten mit ihrem Tempospiel immer eine Möglichkeit, den Vorsprung wieder auszubauen. In der 40. Minute erzielte Chiara Härtel den Treffer zum 15:17. Anschließend zogen die Sportfreunde endgültig davon, um am Ende mit 5 Toren zu gewinnen.

„Wir mussten dem Pensum von zwei Spielen innerhalb von 24 Stunden und dem kleinen Kader Tribut zollen“, sagte Matthes. Vor allem Torjägerin Celina Bruns fehlte im Spiel gegen Söhre. „Sie hätte gegen die großgewachsene Abwehr der Sportfreunde sicherlich aus dem Rückraum für etwas mehr Gefahr gesorgt. Aber in Söhre kann man durchaus verlieren, das ist keine Schande. Wir sind generell sehr zufrieden mit der Ausbeute vom Wochenende und gehen mit guter Stimmung in die neue Trainingswoche“, fasste Matthes zusammen.

HSG LiSa: Berg, Huwald – Mönnich 6/3, Hinze 4/1, Wilke 2, Härtel 4, Dette, Mertins-Oelker 3, Apel 1, Bagschik 1.

