Thiedes C-Jugend macht es hintenraus unnötig spannend

Die weibliche C-Jugend des FC Viktoria Thiede hat am Wochenende in der Handball-Landesliga zwei „Big Points“ im Kampf um den angepeilten Platz 3 geholt. Gegen die HSG Plesse-Hardenberg gelang nach dem 26:24-Hinspielerfolg auch auswärts ein Sieg. Mit einem 26:25 (17:10) gingen die Spielerinnen von Trainer Fabian Kracik von der Platte. Dabei hätte das Team fast einen zwischenzeitlichen Acht-Tore-Vorsprung verspielt.

Das Spiel begann ganz nach dem Geschmack der Gäste. Erst in der 7. Spielminute erzielte Plesse das erste eigene Tor zum 3:1 aus Thieder Sicht. Über 5:4 (10.), 10:4 (14.) und 15:7 (22.) ging es mit einer verdienten 17:10-Führung in die Kabine. „Wir sind super gestartet und haben einfache Fehler des Gegners gnadenlos ausgenutzt. Immer wieder konnten wir Ballgewinne erzielen und durch Tempo und Kleingruppenspiel zum Erfolg kommen“, freute sich Kracik über einen gelungenen Auftritt seiner Mannschaft.

Allerdings verflog seine Freude schnell. „Die zweite Hälfte war das komplette Gegenteil! Wir sind von Anfang an nicht reingekommen und haben uns sehr schwergetan. Die Abwehr war zusehends löchriger und Plesse ist immer wieder über den Kreis oder Einläufer zu Torerfolgen gekommen“, so der Coach. Sein Team hingegen musste jetzt für jeden Treffer hart arbeiten. In der 45. Minute war der Vorsprung dahin und Plesse auf 23:24 herangekommen. „20 Sekunden vor dem Ende haben wir unsere Auszeit genommen und uns beim Stand von 26:25 auf den letzten Angriff eingeschworen. Die Mannschaft hat die Vorgaben gut umgesetzt und den Ball bis zum Abpfiff gehalten“, sagte Kracik nach einer dramatischen Schlussphase.

Viktoria Thiede: Paul – Mack 4 Tore, Ascione 2, Immenroth 1, Burgdorf, Grziwa 2, Denecke 5, Friebe, Manc 3, Glomb 2, Leisering 7.

