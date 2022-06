Union Salzgitter beendet Saison auf Rang 3

Salzgitter-Bad/Wolfenbüttel. Der Fußball-Bezirksligist gewinnt an Pfingsten zweimal – unter anderem gegen den Aufsteiger. Trainer Lars Freytag hatte ein besonderes Lob übrig.

Crispin Teuber (in Weiß) ist einer von vielen "jungen Wilden" beim SV Union Salzgitter.

Was für ein Endspurt vom SV Union Salzgitter in der Meisterrunde der Fußball-Bezirksliga 3: Die abschließenden sechs Saisonspiele hat das Team von Trainer Lars Freytag allesamt gewonnen. Über Pfingsten wurden der Goslarer SC und Landesliga-Aufsteiger BV Germania Wolfenbüttel in zwei vorgezogenen Abschlussspielen geschlagen und somit Platz 3 gesichert.

SV Union Salzgitter – Goslarer SC 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Erlei (6.), 2:0 Schmidt (13.), 2:1 Hartwig (29.), 3:1 Matolcsi (90.+1). Besonderes: Rote Karte für Goslar (60.).

Nach der frühen Zwei-Tore-Führung war Union in den ersten 25 Minuten klar feldüberlegen. „Mit dem 1:2-Anschlusstreffer verlieren wir allerdings komplett den Faden“, erklärte Union-Trainer Lars Freytag. Philipp Weykamp im Tor habe sein junges Team – Durchschnittsalter 22 Jahre – im Spiel gehalten. „Mit einem Konter in der Schlussphase machen wir dann den Deckel drauf“, sagte Freytag, der sich vor allem über die Moral seiner Jungs freute.

Union: Weykamp – Halimi, Weiß, Sander (58. Matolcsi), Schmidt (46. J. Ruhrmann), J. Teuber, Notzon, Erlei, Prause, Jaczak (79. Koziol), Holland (46. Meyer).

BV Germania Wolfenbüttel – SV Union Salzgitter 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Jaczak (11.), 1:1 Frank (45.+1), 2:1 Frank (62.), 2:2 J. Ruhrmann (78.), 2:3 Meyer (90.+5/FE).

Das 1:1 kurz vor der Pause sorgte wieder für einen Bruch. „Aber wieder stimmte die Moral bei meiner Mannschaft. Großes Lob an Blerian Halimi und Crispin Teuber. Die beiden haben in der Innenverteidigung einen super Job gemacht“, lobte Freytag seine A-Jugendlichen.

Union: M. Teuber – Halimi, Weiß (64. Schmidt), Sander (64. Matolcsi), C. Teuber, J. Teuber, Notzon (87. Duljevic), Erlei (46. Meyer), Arzbach (46. J. Ruhrmann), Jaczak, Holland.

