TSV Beinum verliert, steigt aber trotzdem auf

Beinum. Das Team aus der 3. Fußball-Nordharzklasse schafft den Sprung in die nächsthöhere Liga.

Beinums Stürmer Norman Mrozek (links) konnte sich in dieser Szene gegen Liebenburgs Abwehrchef Julian Batholomäus nicht entscheidend durchsetzen.

Die Fußballer des TSV Beinum haben zwar das Spitzenspiel der 3. Nordharzklasse Staffel 2 gegen den VfL Liebenburg II mit 0:2 (0:1) verloren und damit auch die Tabellenführung an die Liebenburger abgegeben. Den Aufstieg in die 2. Nordharzklasse hat der TSV durch den sicheren zweiten Platz in der Tabelle aber dennoch geschafft.

Der Gastgeber konnte seine Offensivkräfte Andreas Weykamp und Norman Mrozek gegen die stabile Abwehr der Liebenburger nicht in Szene setzen. Vielmehr fiel durch ein Missverständnis im Abwehrzentrum des TSV in der 11. Minute durch Filipp Dworaczek das 1:0-Führungstor für die Reserve des VfL. Der Torerfolg lähmte die Aktionen der Hausherren anschließend zusehends.

Die Ideen von Spielmacher Patrick Boden verpufften ohne Wirkung meist schon vor dem Strafraum. Zudem hatte der neue Spitzenreiter mit Marvin Bartholomäus einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten. Fast alle Eckbälle der Beinumer Elf pflückte er ganz sicher weg. In der 86. Minute wurde dann der Torhüter zum Matchwinner. Den sauber in den Winkel gezirkelten Freistoß aus 17 Metern von Patrick Boden lenkte der Keeper noch über die Torlatte zur Ecke.

Damit war die zuvor erzielte 2:0-Führung für den Spitzenreiter aus dem Landkreis Goslar in trockene Tücher gebracht. Beinums Spielertrainer Alfred Boden brachte die Partie nach dem Abpfiff auf den Punkt: „Wir haben uns zu wenig Torchancen erarbeitet.“

