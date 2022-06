Vahdet Salzgitter geht in Schöningen unter und steigt ab

Der KSV Vahdet Salzgitter hat es nicht geschafft: Der Fußball-Landesligist verlor am letzten Spieltag beim neuen Meister und Oberliga-Aufsteiger FSV Schöningen deutlich mit 0:6 (0:4) und steigt damit in die Bezirksliga ab. Der SC Hainberg zog durch ein 5:1 gegen die TSG Bad Harzburg noch an den Lebenstedtern auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz vorbei. Somit wird der Altkreis Salzgitter keine Landesliga-Mannschaft in der kommenden Saison stellen, dafür aber mit neun Teams in der Bezirksliga vertreten sein.

In Schöningen hielt die Elf von Trainer Uwe Hain lediglich in den ersten Minuten der Partie halbwegs mit. Durch lange Bälle in die Spitze versuchte der Gast zum Erfolg zu kommen. Leroy-Obinna Uche hatte noch die beste Gelegenheit, doch FSV-Keeper Philipp Nabel war bei seinem Durchbruch rechtzeitig zur Stelle (5.).

Zweiklassenunterschied zwischen der FSV Schöningen und dem KSV Vahdet Salzgitter

In der Folge offenbarte sich ein Zweiklassenunterschied, der es in der kommenden Saison auch sein wird, zwischen beiden Teams. Vahdet bekam im Mittelfeld keinen Zugriff und die FSV konnte schalten und walten wie sie wollte. Immer im gleichen Muster kam der künftige Oberligist zu seinen Chancen: Meist über die linke Seite spielten sich die Hausherren bis zur Grundlinie durch, legten quer und kamen so zum Abschluss, weil die defensive Dreierkette des KSV meist einen Schritt zu spät war. Vier der zahlreichen Chancen nutzten die Gastgeber zur 4:0-Pausenführung. Vor allem FSV-Goalgetter Petrus Amin zeigte sich mit einem Hattrick in Torlaune.

Problem für Vahdet: Die Torlaune brach auch in Halbzeit 2 zunächst nicht ab. Jens-Olaf Rick und wieder Amin schraubten das Ergebnis drei Minuten nach Wiederanpfiff in die Höhe. Anschließend schaltete die FSV zwei Gänge zurück, wobei trotzdem noch Chancen auf ein höheres Ergebnis da waren.

KSV Vahdet Salzgitter hat den Klassenerhalt wegen Undiszipliniertheiten nicht geschafft

„Nach dem frühen 0:2 sind die Köpfe runter gegangen. Dadurch wird es enorm schwer bei diesem Gegner. Wir haben den Klassenerhalt aber nicht in Schöningen verspielt, sondern durch zu viele Undiszipliniertheiten in den Spielen zuvor“, so Vahdet Coach Uwe Hain.

Spiel kompakt:

KSV Vahdet: Pugar – Ölmez, Uzunhan, Hot, H. Demir, Özdogan – Kessedou, Suel (46. Durmus), Sankovic, Uche – Üsküplü (86. B. Demir).

Tore: 0:1 Reiche (12.), 0:2, 0:3, 0:4 Amin (21./FE, 28., 36.), 0:5 Rick (47.), 0:6 Amin (48.).

