Frey und Engel bleiben bei den Salzgitter Icefighters

Pascal Frey und Lucas Engel werden auch in der kommenden Saison für die Salzgitter Icefighters auf dem Eis stehen. Das gab der Eishockey-Regionalligist nun bekannt. Beide Spieler haben im Hinblick auf Verletzungen und Krankheiten eine schwierige Saison hinter sich, haben es aber geschafft, sich bei den Coaches Radek Vit und Sascha Pelikan für einen neuen Vertrag zu empfehlen.

Dritte Spielzeit bei den Salzgitter Icefighters für Pascal Frey

Für Frey steht damit die dritte Spielzeit im Dress der Stahlstädter an. Er war 2019 von den Young Grizzlys, dem Nachwuchs des Wolfsburger Erstligisten, zu den Icefighters gewechselt. „Pascal sollte uns Trainern in der vergangenen Saison zeigen, ob ihm eine weitere Entwicklung gelingen kann, oder wir uns vielleicht am Saisonende trennen müssen. Er wollte es uns zeigen und hatte sich viel vorgenommen“, schildert Chefcoach Radek Vit, der aufgrund von Verletzungen und einer Corona-Infektion zunächst auf Freys Dienste verzichten musste.

„Als er dann wieder gesund war, hat er sich reingehängt und sich Schritt für Schritt ins Team zurückgekämpft. Seine Einstellung und der Ehrgeiz, sich zu verbessern, haben uns überzeugt, und wir freuen uns auf eine weitere Saison mit Pascal“, ergänzt Vit.

Lucas Engel musste sich nach Rückkehr erst wieder ins Team spielen

Lucas Engel, der bereits das dritte Mal bei den Icefighters unter Vertrag steht, kehrte im vergangenen Sommer nach einem Jahr beim Oberligisten Herforder EV an den Salzgittersee zurück. „Er hatte zwar in der Oberliga auf einem höheren Niveau trainiert, die begrenzte Spielzeit war ihm aber anzumerken. Er musste wieder in den Rhythmus kommen und sich ins Team spielen“, erinnert sich Vit an den Saisonbeginn.

Der Icefighters-Coach hebt aber Engels „Lernbereitschaft und Ehrgeiz“ hervor, die Nummer 93 der Salzgitteraner sei im Laufe der Spielzeit vor allem in Unterzahl zu einem wichtigen Bestandteil des Teams geworden. „Leider hat er sich vor den Playoffs eine Schulterverletzung zugezogen“, seufzt Vit, dessen Schützling ausgerechnet in der heißesten Phase der Saison nicht mitwirken konnte. Der Coach richtet den Fokus aber auf die anstehende Spielzeit: „Lucas ist wieder voll auskuriert und wird unsere Mannschaft in der neuen Saison weiter unterstützen.“

