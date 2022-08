Üfingen. Der letztjährige Halbfinalist im Fußball-Bezirkspokal eröffnet den neuen Wettbewerb in Groß Lafferde. Leitermann bemängelt zu kurze Sommerpause.

Der letztjährige Pokal-Halbfinalist TSV Üfingen (rechts Nico Laschkowski) steigt am Sonntag in Groß Lafferde in den neuen Pokalwettbewerb ein.

Fußball-Bezirkspokal Die Startelf-Formel des TSV Üfingen lautet 11 plus 3

Eine ellenlange Vorsaison, in der sie bis ins Bezirkspokal-Halbfinale vordrangen, nur zwei Wochen „Sommerpause“, seit drei Wochen wieder in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit, in die die Spiele der Stadtmeisterschaft fielen: „Das ist zu viel, das ist zu straff“, sagt Frank Leitermann, Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Üfingen.

Das Pokalspiel als Teil der Üfinger Vorbereitung

Leitermanns Mannschaft steigt am Sonntag (15 Uhr) bei Teutonia Groß Lafferde in den neuen Bezirkspokal-Wettbewerb ein, allerdings legt der TSV-Coach die Messlatte für seine Jungs sehr niedrig an. „Der Pokal ist ein ,Nice-to-have’-Wettbewerb, mehr aber auch nicht“, betont Leitermann. „Wir sehen das Spiel als eine weitere Vorbereitungspartie an.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Von jener Formation, die man getrost als Stammelf bezeichnen könne, werde in Groß Lafferde nichts erkennbar sein, verrät Leitermann. „Einige Jungs kurieren noch Wehwehchen aus, andere sind im Urlaub.“ 11 plus 3 lautet die Formel, aus der sich am Sonntag eine Startelf formiert. Soll heißen: Dem TSV-Trainer stehen 11 Spieler der „Ersten“ sowie 3 personelle Anleihen aus der „Zweiten“ zur Verfügung.

TSV-Trainer Frank Leitermann sieht sein Team als Außenseiter

Frühestens Mitte August, so Leitermann, werde er seinen Kader komplett beisammen haben. „Das Problem wird dann aber sein, dass ich viele Jungs mit unterschiedlichem Fitnessstand im Training habe.“ Leitermann wurmt dieser Umstand. Der TSV-Trainer äußert sich kritisch dazu, dass der Corona-bedingt verlängerten letzten Saison nach kurzer Pause ab der kommenden Woche die 34 Spieltage dauernde neue Saison folgt.

„Keiner konnte mal richtig abschalten. Und eine vernünftige Vorbereitung, in der es auch um Verletzungsprävention geht, war nicht möglich“, moniert Leitermann. Zum Pokalspiel sagt er nur so viel: „Die Groß Lafferder sind sicherlich Favorit. Sie waren Meisterrunden-Teilnehmer, wir haben in der Abstiegsrunde gespielt.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de