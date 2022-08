Kleine Stadtmeisterschaft in der 1. Nordharzklasse

Salzgitter. In Staffel 2 tummeln sich zwölf Salzgitteraner Vereine, nur Borussia II spielt in Staffel 3 – am Sonntag fällt der Startschuss zur neuen Saison.

Der AKV Salzgitter (in Grau) will die schwache vergangene Saison vergessen machen. Victoria Heerte (in Rot) peilt die oberen Tabellenregionen an.

Jede Menge Lokalderbys erwarten die Salzgitteraner Fußballteams in der neuen Saison der 1. Nordharzklasse. In Staffel 2 sind zwölf heimische Mannschaften versammelt, in Staffel 3 geht eine an den Start. Dass Borussia Salzgitter II nicht gegen die Nachbarn ran darf, liegt schlicht an der Tatsache, dass die Borussen nicht auf ihre Erstvertretung treffen dürfen. Los geht es an diesem Sonntag.

In Hallendorf sind die Weichen für die Zukunft gestellt

Mit den Aufsteigern Fatih Salzgitter, Viktoria Thiede II, SV Innerstetal II und TSV Hallendorf sowie dem Nordharzliga-Absteiger Borussia Salzgitter sind gleich fünf neue Teams dabei. Dabei sind die Erwartungen vor allem bei den Aufsteigern höchst unterschiedlich. Während der Klassenerhalt bei Fatih und Thiede II oberste Priorität hat, streben der TSV Hallendorf und der SV Innerstetal II direkt nach mehr. Vor allem in Hallendorf haben sie Größeres vor.

„Bei uns sind die Weichen in Richtung Zukunft gestellt. Wir haben jetzt eine zweite Mannschaft und einen zusätzlichen Betreuer für unsere ,Erste’, der uns organisatorisch unterstützen wird“, sagt TSV-Trainer Cengiz Cesur. Mit zwölf Neuzugängen und einem „gesunden Mix aus jungen und erfahrenen Spielern“ soll in der Premierensaison ein einstelliger Tabellenplatz her. Beim SV Innerstetal II will sich Fußballobmann und Spieler Christoph Rollwage hingegen in der 1. Nordharzklasse etablieren.

Heerte und Union II wollen oben mitspielen

Nach noch hören Zielen strebt der SV Union Salzgitter II, der durch eine starke Rückrunde in der vergangenen Saison Platz 3 in der Endabrechnung belegt hat. Den will Spielertrainer Jens Dörries bestätigen. Dabei wird er künftig von Bruder Torben und Kumpel Gordon Müller unterstützt. „Wir haben den Rückrundenkader mit Neuzugängen in der Breite und in der Qualität verstärkt“, freut sich Dörries.

Konkurrenz um die oberen Plätze wird der SVU II von einem alten Bekannten bekommen. Ex-Trainer Oliver Werner trainiert seit Juli den SV Victoria Heerte, der sich ebenfalls ordentlich verstärkt hat, ohne dabei einen Spieler abzugeben. Entsprechend wird das Saisonziel mit einem Platz „unter den Top 5“ angegeben. Wenn es nach den Saison-Erwartungen geht, kommt es direkt am ersten Spieltag zu einem Topspiel. Denn Heerte reist zur Reserve von Fortuna Lebenstedt, deren neuer Coach Kevin Amendy ins „obere Tabellenmittelfeld“ will.

