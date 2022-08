Fortuna Lebenstedt will Golombeks Kreise im Verbund stören

Da gewinnst du am ersten Spieltag 9:2 gegen Landesliga-Absteiger KSV Vahdet und bist trotzdem nicht Tabellenführer – so geschehen zum Bezirksligaauftakt bei Fortuna Lebenstedt. Germania Bleckenstedt steht nach dem 8:0 beim MTV Lichtenberg noch vor dem Team von Daniel Reinsch, der sogar ein bisschen froh darüber ist, nicht an der Spitze zu stehen: „So dreht hier wenigstens keiner durch. Wir freuen uns über den gelungenen Auftakt, wissen aber auch, dass noch schwere Aufgaben auf uns warten.“ So auch am heutigen Freitag mit Aufsteiger Arminia Adersheim, bei dem die Fortunen ab 19 Uhr antreten werden.

Lebenstedts Trainer warnt vor Adersheims „Dreh- und Angelpunkt“

Reinsch war vor der Saison einer von mehreren Trainern, die die Arminen als Geheimfavorit auf dem Zettel hatten. Dementsprechend intensiv hat sich der Fortuna-Coach auf den kommenden Gegner vorbereitet. „Wir waren am Mittwoch beim Bezirkspokalspiel der Adersheimer gegen Salzdahlum da“, berichtet Reinsch. Beim 5:3-Sieg hat Spielertrainer Garrit Golombek vier Tore erzielt. „Er ist der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld und bewegt sich dort vollkommen frei auf verschiedenen Positionen“, teilt Reinsch seine Beobachtungen und ergänzt: „Wenn er dann bei 16, 17 Metern freie Schussbahn hat, haut er die Dinger rein.“

Dementsprechend werde das Hauptaugenmerk darauf liegen, die Kreise des Mittelfeldregisseurs zu stören. Das wird im Verbund passieren: „Mirco Kleiner, Marvin Pramme und Rick Liebig werden sich im Mittelfeld abwechselnd um Golombek kümmern dürfen.“ Außerdem werde Keeper Simon Kässmann noch einmal auf die Gefahr von Fernschüssen gebrieft.

Dass sein Team bereits am Freitag ran müsse, käme seinen Spielern indes sehr entgegen: „So können die Jungs ohne schlechtes Gewissen aufs Lebenstedter Cityfest gehen“, sagt Reinsch mit einem Lächeln.

