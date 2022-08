Heimspiel-Viererpack für Salzgitters Bezirksligisten

Sowohl Union Salzgitter (in Blau) als auch Bleckenstedt (in Schwarz) wollen am Sonntag zu Hause punkten.

Die Fußball-Fans aus Salzgitter haben am Sonntag um 15 Uhr die Qual der Wahl. Neben dem Derby SV Innerstetal gegen SC Gitter haben gleich vier Teams Heimspiele.

Germania Bleckenstedt – TSV Lochtum (So., 15 Uhr). Bei Germania Bleckenstedt liegt nicht erst seit gestern der Fokus häufig auf der starken Offensive um Jason Becker, Tahir Darboe und Rico-René Frank. Nach dem 8:0-Auftakt gegen den MTV Lichtenberg sicherlich auch nicht zu unrecht. Was dabei immer etwas unter den Teppich fällt, ist die sattelfeste Defensive der Kanalkicker. So hat der Abwehrverbund um den spielenden Co-Trainer Tobias Block in dieser Saison noch kein Gegentor kassiert – weder bei der Stadtmeisterschaft noch in der Liga. „Wir haben auch in der vergangenen Saison enorm wenige Gegentore kassiert. Darauf legen wir viel wert. Und wir wollen die Null auch gegen Lochtum halten“, sagt Block, der den verreisten Trainer Gökhan Arikoglu vertreten wird.

TSV Üfingen – Goslarer SC (So., 15 Uhr). Zweites Saisonspiel, zweites Heimspiel für den TSV Üfingen. Nach dem gelungenen 3:0-Auftritt gegen den SV Fümmelse sollen am Sonntag gegen den Goslarer SC die nächsten Punkte im Aue-Stadion her. „Da kommt mit Goslar aber ein anderes Kaliber auf uns zu“, sagt Trainer Frank Leitermann über den letztjährigen Bezirksliga-Meisterrunden-Teilnehmer. Er wolle sich mit seiner Mannschaft aber keinesfalls verstecken, sondern mitspielen. „Diese Entwicklung haben wir inzwischen schon geschafft. Wir lösen auch gegen stärkere Gegner gefährliche Situationen spielerisch“, freut sich Leitermann.

VfL Salder – SV Fümmelse (So., 15 Uhr). Die Generalprobe vor dem Bezirksligaauftakt ist dem VfL Salder am Mittwoch im Bezirkspokal gegen den FC RW Rhüden gelungen. Allerdings musste die Mannschaft von Trainer Fred Matejasik erst einen 0:2-Rückstand aufholen, ehe sie durch das 4:2 am Ende weiterkam. „Man muss auch aus schlechten Spielen das Positive herausziehen. Wir haben bei warmen Temperaturen in den letzten 20 Minuten 4 Tore gemacht. Darauf lässt sich aufbauen“, sagt Matejasik. Eine gute Fitness ist für solch eine Leistung zwingend nötig, darum steht Matejasik derzeit oft zweimal am Tag auf dem Trainingsplatz. „Neben dem Mannschaftstraining am Abend sind morgens die Spätschichtler da. Alle ziehen gut mit“, freut sich Matejasik, der die Fümmelser am vergangenen Sonntag in Üfingen (0:3) beobachtet hat. „Wir werden sie früh anlaufen, um ihren Spielaufbau zu stören“, sagt der Trainer.

SV Union Salzgitter – FC Othfresen (So., 15 Uhr). 0:1 gegen den SC Gitter in der Liga, 1:3 gegen den FC Rautheim im Pokal – die vergangenen beiden Partien waren nicht nach dem Geschmack von Trainer Lars Freytag. Dabei sind es gar nicht mal die Niederlagen, die den Coach ärgern, sondern das Zustandekommen: „Sowohl gegen Gitter als auch gegen Rautheim machen wir einfache und vor allem vermeidbare Fehler, aus denen Gegentore resultieren. Das ärgert mich maßlos. Das müssen wir gegen Othfresen dringend abstellen“, fordert Freytag. Mit Kapitän Simon Weiß und Sebastian Schmidt fehlen ihm weiterhin zwei wichtige Führungsspieler verletzungsbedingt. Nichtsdestotrotz will Union gegen den Nachbarn und Aufsteiger die ersten drei Saisonpunkte holen.

