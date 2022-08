Thiede gewinnt den Auftakt gegen Vahdet II knapp

Viktoria Thiede (in Gelb) hat gegen den KSV Vahdet Salzgitter II (in Rot) einen erfolgreichen Saisonstart gefeiert.

Zum Saisonauftakt der Fußball-Nordharzliga hätten sich die Spieler der Salzgitteraner Vereine sicherlich einen etwas kühleren Tag gewünscht. So auch die Akteure des FC Viktoria Thiede, der zum Start die zweite Mannschaft vom KSV Vahdet Salzgitter empfing. Am Ende hatten die Hausherren knapp aber nicht unverdient mit 2:1 (1:1) die Nase vorn.

Thiedes letzter Pass kommt einfach nicht an

Das Team bescherte so seinem neuen Trainer Peter Lux einen gelungenen Einstand. Der hatte eine Partie gesehen, die sichtlich unter den hohen Temperaturen litt. „Wir haben versucht, das Spiel ruhig zu gestalten, was uns leider nicht immer gelungen ist. Das verursachte Passungenauigkeit, so dass wir uns teilweise schwer taten, das Spiel zu gestalten. Es fehlte einfach der letzte Pass“, bilanzierte Coach Lux. Dabei habe Vahdet den Gastgebern das Leben schwer gemacht und mehr oder weniger das Thieder Spiel „zerstört“, so Lux weiter. Sein Team hätte es besser machen können. Künftig müsse man einfach ruhiger agieren, dann kämen auch die Pässe an.

Vahdet mit mehr Spielanteilen nach der Pause

Vahdets Trainer Veysel Podat dagegen ärgerte sich über die seiner Meinung nach „verschenkten Punkte“. Dabei hatte Viktoria vor allem in der 88. Minute Glück, als der Schiedsrichter ein Tor der Gäste wegen Abseitsstellung nicht gab. „Heute sollte es nicht sein, mit ein wenig Glück wäre zumindest ein Unentschieden gerecht gewesen“, monierte Vahdets Trainer. Seine Mannschaft habe bis zum Schlusspfiff gekämpft. Man könne ihr nichts vorwerfen, denn in der zweiten Hälfte habe man mehr Spielanteile gehabt.

FC Viktoria Thiede: Denecke – Sevimli, Hot, Pasch, Yüksek, Elsner, John (65. Hundertmark), Dylla (82. Betke), Arabzadeh (65. Hildebrand), Betke, Schulz.

Vahdet Salzgitter II: V. Polat – Peker, Maras (70. E. Polat), Temizyürek, Dumus (58. Serbest), Kara (65. Sökmen), Suel (70. Cihat Suel), Ursache, Celik, Igdeli (65. Üstbas), Ates.

Tore: 1:0 Yüksek (5.), 1:1 Ursache (38.), 2:1 Dylla (81.).

