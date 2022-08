MTV Lichtenberg reist zum Vorjahresfinalisten

Der MTV Lichtenberg hat am Mittwoch ab 19 Uhr die Chance, in die vierte Runde des Fußball-Bezirkspokals einzuziehen. Ein Freilos in Runde drei macht’s möglich. Dafür muss die Truppe von Trainer Stanislav Gross jedoch den Vorjahresfinalisten SC Rot-Weiß Volkmarode auf dessen Platz schlagen. Der kommende Gegner der beiden Konkurrenten steht bereits fest. Am 7. September geht es zum Landesliga-Absteiger KSV Vahdet Salzgitter.

Großteil des MTV-Kaders kehrt zurück

„Es gibt sicherlich einfachere Lose, aber Volkmarode spielt genauso wie wir in der Bezirksliga und deshalb rechne ich uns dort auch Chancen aus“, sagt Lichtenbergs Trainer Stanislav Gross. Erfreulich ist, dass der Coach am Mittwoch wieder auf einen Großteil seines Kaders zurückgreifen kann: „Die meisten Urlauber sind jetzt wieder zurück.“

Am Sonntag spielten fünf von ihnen bereits beim 2:1-Heimsieg der zweiten Mannschaft gegen Fatih Salzgitter in der 1. Nordharzklasse. „Die Jungs sind also wieder auf Betriebstemperatur und können in Volkmarode spielen“, sagt Gross. Besonders MTV-Stürmer Torben Hagdorn dürfte heiß auf einen Einsatz im Pokal sein, schließlich hat er am Sonntag beide Treffer für Lichtenberg II erzielt.

