Welches Gesicht zeigt Vahdet diesmal?

Lebenstedt. Im Pokal lief es zuletzt gut, in der Liga davor aber nicht. Das will Fußball-Bezirksligist KSV Vahdet Salzgitter nun ändern.

Leroy Uche (in Rot vorne) und Kapitän Tayfun Durmus (rechts) haben nach dem 2:9 zum Bezirksliga-Auftakt bei Fortuna Lebenstedt noch etwas gut zu machen.

2:9 in der Liga gegen Fortuna Lebenstedt, 5:0 im Bezirkspokal bei Teutonia Groß Lafferde – welches Gesicht zeigt der KSV Vahdet Salzgitter am heutigen Mittwoch (19 Uhr) in der vorgezogenen Bezirksligapartie vom 5. Spieltag auf heimischen Platz gegen den SV Rammelsberg? Diese Frage dürften sich nicht nur die Fans des Landesliga-Absteigers stellen. Die Verantwortlichen schlagen sich derweil noch mit einer ganz anderen Frage herum: Wer wird neuer Trainer des KSV? Fest steht, die Wunschlösung kommt nicht – das ist seit Samstag klar.

KSV Vahdet hat sich zu sehr auf Plan A versteift

„Es ist richtig, wir konnten uns mit unserem Wunschkandidaten nicht einigen“, erklärt Ismail Yildiz, Teamverantwortlicher bei Vahdet, der die Absage des Trainers, dessen Namen er weiterhin nicht preisgeben möchte, als „Schock“ bezeichnet. „Sowohl der Vorstand als auch die Mannschaft hatten fest mit der Zusage gerechnet, die nun leider ausgeblieben ist. Vielleicht hätten wir uns nicht so sehr auf diese Lösung versteifen dürfen und früher an Plan B basteln sollen. Das müssen wir nun nachholen. Es gibt aber noch keinen neuen Coach zu vermelden“, erklärt Yildiz.

Also werden die Führungsspieler Hakan Ölmez und Abdülbaki Hot weiterhin die Geschicke der Mannschaft kommissarisch übernehmen. Ziel nach dem katastrophalen Auftakt bei Fortuna muss es sein, im Spiel gegen Rammelsberg, das am Freitag überraschend den MTV Wolfenbüttel II mit 2:1 geschlagen hat, die ersten drei Punkte der Saison einzufahren.

Ein Sieg ist für die Lebenstedter fast schon Pflicht

„Ich war beim Spiel gegen Fortuna nicht da und habe es nur über den Liveticker verfolgt. Ich dachte wirklich, da erlaubt sich jemand einen Spaß. 0:3 nach 30 Minuten und am Ende 2:9 – das ist natürlich nicht unser Anspruch“, erklärt Yildiz. Bleibt abzuwarten, ob die Mannschaft heute Abend ihr Pokalgesicht aufsetzt und in der Liga für das erste Erfolgserlebnis sorgt. Für die hohen Ziele der Lebenstedter ist ein Sieg fast schon Pflicht.

