A-Junioren des SCU starten im Landespokal

Salzgitter-Bad. Die Generalprobe gegen den TSV Pattensen setzte der SCU SalzGitter in den Sand – gegen Göttingen 05 will es der Bezirkspokal-Sieger besser machen.

Auf eine verpatzte Generalprobe folgt eine gute Premiere. Auf diesen Spruch aus der Theaterwelt werden sich die Verantwortlichen der A-Jugend-Fußballer des SCU SalzGitter stützen, wenn es am heutigen Samstag ab 16 Uhr in der ersten Runde des Niedersachsenpokals im Union-Stadion gegen den I. SC Göttingen 05 geht. Denn das letzte Testspiel hat der Bezirkspokalsieger und Bezirksmeister aus der Südstadt gegen den TSV Pattensen unter der Woche mit 1:3 in den Sand gesetzt.

Pattensen macht neuformierte SCU-Abwehr Probleme

Die Partie gegen Pattensen hat Trainer Jonas Teuber jedoch ohne seinen Stammtorhüter Jan Borgs in Groß Mahner bestreiten müssen. Das Handicap, mit einem Feldspieler im Tor agieren zu müssen, hat die Abwehrformation des SCU im gesamten Spielverlauf nicht kompensieren können. Der sehr laufstarke Gegner aus der Landesliga Hannover verlangte der neuformierten Mannschaft des SCU alles ab. Trotz eines 0:2-Rückstands gab sich der SCU gegen den Gast aus Hannover nicht geschlagen. Samuil Kafelov gelang der 1:2-Anschlusstreffer. Mit einer teilweise offenen Partie zeigten die Kicker aus der Südstadt verheißungsvolle Ansätze.

Nach den Abgängen von Kapitän Blerian Halimi und Dean Krvavac – beide wechselten in den Herrenbereich – wird es für Coach Teuber allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe, eine neue Innenverteidigung zu bilden.

Zwei frühere Landespokal-Sieger aus Salzgitter

Die Teilnahme am Niedersachsenpokal ist für die Jugendfußballer des SCU eine große Herausforderung. In die Siegerliste des 70-jährigen Traditionswettbewerbes des NFV trugen sich bisher aus dem Altkreis Salzgitter mit dem SV Union Salzgitter (1969) und der SG Baddeckenstedt (1972) nur zwei Teams ein. Auf ein Weiterkommen hofft die Jugendabteilung des SCU. Denn mit dem VfL Wolfsburg und Hannover 96 warten in der nächsten Runde attraktive Gegner in der Lostrommel des Verbandes.

