0:1 – SCU SalzGitter verpasst die Überraschung nur knapp

100 Sekunden fehlten den A-Junioren des SCU SalzGitter bei der 0:1 (0:0)-Niederlage in der ersten Runde des Niedersachsenpokals gegen den 1. SC Göttingen 05 zum Erreichen des Elfmeterschießens. Der Fußball-Bezirksmeister aus der Südstadt lieferte dem Niedersachsenligisten einen starken Fight.

Die körperlichen Vorteile der Kicker aus der Universitätsstadt machte der Gastgeber mit einem enormen Einsatz wieder wett. In der ersten halben Stunde lagen die klareren Torchancen klar beim Bezirkspokalsieger. Bei den beiden Schüssen von Ben Peinemann (9., 22.) aus 20 Metern fehlte das Quäntchen Glück. Einmal parierte Gästekeeper Bastian Fiedler optimal, und beim zweiten Versuch strich der Ball ganz knapp über die Torlatte. Erst nach einer halben Stunde hatten die Schwarz-Gelben aus Göttingen etwas mehr Spielanteile. Doch Torgefahr erzeugte der Gast nicht. Vielmehr kratzte ihr Kapitän Ali Riza Önder in der 43. Minute einen Heber von Samuil Kafelov noch von der Torlinie.

„Wir waren ganz dicht dran an der Überraschung. Wir hatten drei hochkarätige Chancen, während der Gast nur bei Standards richtig gefährlich war“, stellte SCU-Trainer Jonas Teuber zur Pause fest. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie noch an Dynamik zu. Während Hussein Kanaan (50.) beim Torabschluss die Vorlage von Can Özgür im Strafraum nicht kontrollieren konnte, donnerte auf der Gegenseite Lino Häger den Ball aus acht Metern ans Außennetz des SCU-Tores. Die Häufigkeit der Freistöße nahm auf beiden Seiten zu. Die Intensität in den Zweikämpfen wurde noch erhöht. Während die Standards des SCU keine Gefahr erzeugten, näherte sich der Gast dem Tor immer näher an. In der zweiten Minute der Nachspielzeit zirkelte Göttingens Harut Hayrapetyan dann einen Freistoß direkt in den Winkel und sorgte für den SCU-K.o. kurz vor Schluss. „Mein Team ist in der Partie über ihre Grenzen gegangen. Ich bin als Trainer stolz über die gezeigte Leistung. Es hat das Glück gefehlt“, bilanzierte nach dem Abpfiff Teuber den Auftritt seiner Elf.

Tor: 0:1 Hayrapetyan (90.+2).

