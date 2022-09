Letzte Chance auf Punktgewinn für die Salzgitter Steelers

Salzgitter. Der Football-Verbandsligist tritt zum Saisonabschluss in Oldenburg an. Nach fünf Niederlagen soll der erste Sieg her.

Fünf Niederlagen setzte es in dieser Saison in fünf Spielen für die Salzgitter Steelers. Die letzte Chance, diese Bilanz in der Verbandsliga Nord aufzubessern, bekommt das Football-Team an diesem Sonntag (15 Uhr) wenn es bei der Reserve der Oldenburg Knights zu Gast ist. „Wir wollen einen positiven Abschluss und fahren da mit der Absicht hin, zu siegen – das wird keine lustige Klassenfahrt“, erklärt der Trainer Alexander Schardt.

Salzgitter Steelers konnten in den Sommerferien durchtrainieren

Das letzte Spiel der Steelers fand vor etwas mehr als zwei Monaten statt – also vor den Sommerferien. Nach zweiwöchiger Trainingspause sind die Salzgitteraner wieder eingestiegen. „Wir konnten zumindest im Elf-gegen-Elf trainieren. Und das macht den Football ja aus, nur so können wir uns verbessern“, sagt der Headcoach, der nun auf seinen Stammspieler auf der Center-Position verzichten muss – Henrik Schaper hat sich nämlich die Hand gebrochen. „Er ist der erste, der den Ball hat, und ihn an den Quarterback weitergibt. Er hält die Mitte zusammen und hat die ganze Saison einen guten Job gemacht“, bedauert Schardt den Ausfall. In Ersatzmann Lennart Göbel hat er allerdings vollstes Vertrauen.

Verbleib in der Verbandsliga ist durch Aufstockung möglich

Nach dem letzten Saisonspiel am Sonntag trainieren die Steelers noch eine Woche locker, ehe sie bis Anfang November pausieren und sich dann auf die neue Saison vorbereiten. In der könnten die Steelers eventuell weiterhin in der Verbandsliga auf Punktejagd gehen. „In diesem Jahr war es eine verkleinerte Liga. Es sieht sehr danach aus, dass sie auf sechs Teams aufgestockt wird und wir somit drinbleiben“, erläutert Alexander Schardt.

Der Headcoach hofft nun, dass Corona im Winter nicht wieder zuschlägt und die Vorbereitung normal verlaufen kann – inklusive Testspielen ab März. Eine gute Nachricht hat Alexander Schardt schon jetzt: „Die finanzielle Situation bei uns sieht gut aus. Das Herren- und das Jugendteam sollten normal weiterlaufen können.“

