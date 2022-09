Salzgitter Steelers verlieren auch das letzte Saisonspiel

Foto: DENNIS LESKYS / oh

Die Salzgitter Steelers haben in Oldenburg ihre beste Saisonleistung gezeigt und trotzdem gehen sie ohne Sieg aus der Spielzeit.

Und auch im letzten Saisonspiel war es nichts mit einem Sieg für die American Footballer der Salzgitter Steelers. In Oldenburg verloren die Stahlstädter ihre Verbandsliga-Partie bei der zweiten Mannschaft der heimischen Knights mit 13:24 (0:11). Zumindest sprang zwischenzeitlich eine Führung heraus.

Salzgitter Steelers treten mit geschwächter Offensive-Line an

Mit Personalsorgen fuhren die Steelers nach Oldenburg. Neben einigen Spielern, die schon länger verletzungsbedingt fehlten, musste auch der Ausfall vom Center Henrik Schaper-Kibbat kompensiert werden. Zu allem Überfluss verletzte sich Right Guard Aaron Baars beim Aufwärmen. Also ging es mit geschwächter Offensive-Line in die Partie, die im ersten Viertel genauso punktlos blieb, wie die Offensiv-Abteilung der Gastgeber.

Im zweiten Viertel waren es dann die Oldenburger, die den Ton angaben. Mit tiefen Pässen überbrückten die Knights das Feld und erzielten den Touchdown zur 6:0-Führung. Der Extrapunkt wurde zunächst von den Steelers geblockt, doch nicht, ohne den Kicker zu berühren, was zu einer Strafe führte. Der Versuch wurde wiederholt. Der Swap der Hausherren misslang, aber der Holder konnte das Beste draus machen und holte zwei Punkte zum 8:0-Zwischenstand. Die Angriffsabteilung der Steelers um Quarterback Lukas Jan Schneider konnte den Ball zwar weiterhin bewegen, aber bis zur Halbzeit keine Punkte mehr aufs Board bringen. So waren es die Knights, die die Steelers mit einem verwandelten Field Goal mit 11:0 in die Pause schickten.

Steelers gehen mit Schwung ins dritte Viertel

Aus der Kabine kamen die Steelers wie verwandelt. Erst gelang ein kurzer Pass durch die Mitte auf Stephan Werner, der auf 6:11 stellte und kurz danach erlief Julian Krupp das 12:11 für die Gäste. Lukas Jan Schneider erhöhte mit dem Extrapunkt dann auf 13:11. Lange konnten sich die Steelers aber nicht über die Führung freuen. Der anschließende Kick Off wurde von Oldenburg direkt zum Touchdown zurück getragen (18:13). So war die kurze Führung dahin. Zum Ende des dritten Viertels erhöhten die Oldenburger sogar noch auf 24:13. Dabei blieb es auch.

„Auf diese Leistung kann man in der kommenden Saison aufbauen“, erklärte Headcoach Alexander Schardt, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht unzufrieden war. Nach diesem letzten Saisonspiel geht es für die Steelers jetzt erst einmal in die Sommerpause, bevor es im Oktober mit der Vorbereitung auf die Spielzeit 2023 wieder los geht. Im November erwartet alle Interessierten dann wie gewohnt ein „Try Out“, um die Steelers zu verstärken.

r.

