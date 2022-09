Sebastian Graf (in Rot) und die Fortunen ließen mehrere gute Chancen bei der SG Zweidorf/Bortfeld II aus.

Handball-Regionsoberliga Ersatzgeschwächte Fortunen holen Remis in Bortfeld

Der erste Gradmesser für den SV Fortuna Lebenstedt in der Handball-Regionsoberliga der Männer gab letztlich nicht wirklich viele Erkenntnisse her. Ohne mehrere Stammkräfte erkämpften sich die Krähenrieder immerhin ein 22:22 (9:11) bei der SG Zweidorf/Bortfeld II.

„Wir hatten genügend Chancen, um hier zwei Punkte mitzunehmen, haben aber einfach zu viel verballert und müssen am Ende froh sein, nicht als Verlierer vom Platz zu gehen“, meinte ein leicht konsternierter Teamsprecher André Reich nach dem Schlusspfiff.

Großen Optimismus hatte die Fortuna im Vorfeld nicht versprühen können, fehlte doch der halbe Rückraum, was zahlreiche Umstellungen nach sich zog. Darunter litt ein wenig die Abstimmung im Spielaufbau, was sich auf der Anzeigetafel bemerkbar machte. Erst in der 11. Minute gelang Reich der erste Treffer für seine Mannschaft. Weil auch Zweidorf keinen Sahnetag erwischte und Dario Thiele im Lebenstedter Tor eine gute Figur abgab, hieß es zu diesem Zeitpunkt lediglich 1:2. Die intensive Verteidigungsarbeit kostete viel Energie, und anscheinend hatten beide Teams zu wenig Zielwasser getrunken.

Die Lebenstedter, die mit dem Zwei-Tore-Rückstand zur Pause noch gut bedient waren, starteten mit mehr Schwung in den zweiten Spielabschnitt. Sechs Treffer bei sechs Versuchen ließen das Pendel in ihre Richtung ausschlagen, doch die „Drachen“ fanden eine Antwort und stoppten den Lauf. Ab dem 17:17 (45. Minute) wog die Begegnung stetig hin und her. Zehn Minuten vor Ultimo musste Christian Seifert vorzeitig zum Duschen und die Gäste sahen sich einer vierminütigen Unterzahl ausgesetzt.

Nun zeigten die Fortunen aber ihre beste Seite – und Reich und Manuel Schlechtinger ihre individuelle Klasse. Von den Außenpositionen hatten Lennard Schoof und Sebastian Graf die Entscheidung in der Hand, ließen ihre Möglichkeiten aber beinahe sträflich liegen. Die SG konnte daraus aber kein Kapital schlagen, so war die Punkteteilung letztlich das gerechteste Ergebnis.

Fortuna: Thiele, Klages – Schlechtinger 8 Tore/3 Siebenmeter, Reich 7, Graf 3, Cyron 1, Eberle 1, Lange 1, Schoof 1, El Afi, Kraus, Pichel, Seifert, Schmidt.

