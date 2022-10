Vordere Plätze für Salzgitteraner Leichtathleten

Uslar/Wolfenbüttel/Wolfsburg. Die Sportler des SV Union und von Borussia sind bei Mehrkämpfen in Uslar und den Stadtläufen in Wolfenbüttel und Wolfsburg aktiv.

Das Leichtathletik-Meeting der LG Solling in Uslar nutzte der Nachwuchs des SV Union Salzgitter kürzlich insbesondere im Mehrkampf zu sehr guten Leistungen. Der SV Borussia Salzgitter war mit seinen Sportlerinnen und Sportlern gleich bei zwei Laufveranstaltungen erfolgreich vertreten.

Meeting der LG Solling

Nikolas Raeth zeigte sich auch zum nahenden Saisonende auf der Bahn in beachtlicher Spätform. Im Vierkampf „Sprint/Sprung“ verbesserte sich der Jahresbeste der Landesrangliste in der Altersklasse M15 von 2703 Punkten auf starke 2728 Zähler. Mit dieser Leistung markierte der 15-Jährige zudem einen neuen Kreisrekord. Neben guten 12,07 Sekunden über 100 Meter freute er sich im Weitsprung über 5,42 m und über einen Speerwurf auf 33,90 m. Beide Resultate stellten neue persönliche Bestleistungen dar.

Im Blockmehrkampf „Wurf“ sammelte der 12-jährige Ole Behrens 1730 Punkte und hatte mit 8,62 m im Kugelstoßen sein bestes Resultat. Marlon Harmel sammelte als Zweiter in der gleichen Altersklasse 1029 Punkte.

Mit einer Überraschung wartete die erst zehn Jahre alte Caya Jurzok über 800 m auf. Der Leichtathletikfloh rannte allen Gegnerinnen in ausgezeichneten 2:59,00 Minuten deutlich davon. Amelia Erdmanski wurde hier in 3:21,69 Minuten Dritte. Im Dreikampf sammelte Caya Jurzok 1078 Punkte und holte damit Platz 2 der Klasse W10. Mit einem 8,07 Sekunden-Sprint über die 50 Meter überraschte die Schülerin ein weiteres Mal. Amelia Erdmanski wurde mit 872 Punkten Fünfte.

Im Mehrkampf „Sprint/Sprung“ der Mädchen W12 sammelte Paula Korn 1832 Punkte. Sie verfehlte im Weitsprung mit 3,97 m die 4-Meter-Marke nur knapp. Lisa-Marie Brunke hatte am Ende des Blockmehrkampfes „Lauf“ 1021 Punkte auf ihrem Konto. Liv Schaarschmidt (W11) kam auf 921 Punkte und rannte dabei die 50 Meter in 8,60 Sekunden. Ryan Steinkühler (M11) wurde im Dreikampf mit 724 Punkten Dritter.

Stadtlauf Wolfenbüttel

Imke Tostmann von Borussia Salzgitter siegte beim Stadtlauf in Wolfenbüttel. Foto: A. Kaletka / Verein

Der Wolfenbütteler Stadtlauf war durch wechselhafte Wetterbedingungen und Temperaturen um 10 Grad geprägt. Fünf Läuferinnen und Läufer des SV Borussia Salzgitter trotzten dem Wetter und liefen gute Ergebnisse in der Altstadt ein. Herausragend war dabei der Sieg durch Imke Tostmann im 5-Kilometer-Lauf der weiblichen Jugend U16. Nach zwei gleichmäßig gelaufenen Runden über jeweils 2,5 km kam Tostmann bereits als vierte weibliche Teilnehmerin aller Altersklassen ins Ziel. In ihrer Altersklasse erlief sie sich mit einer Zeit von 22:52 Minuten damit souverän den ersten Platz.

Über eine Altstadtrunde (2,5 km) der Altersklasse U10 gingen erstmals Olivia Przyklenk und Branko Bock an den Start. Przyklenk erreichte nach 13:52 Minuten das Ziel und belegte den 18. Platz. Bock legte die Strecke in 14:22 Minuten zurück und lief damit auf den 33. Platz. Bocks Mutter – Elisabeth Kistner-Bock – musste beim 10-Kilometer-Lauf die Altstadt-Runde gleich viermal laufen. Nach 58:16 Minuten erreichte sie das Ziel und belegte damit den siebten Platz in der Altersklasse W40. Frank-Walter Rohland kam über die selbe Distanz in 52:30 Minuten auf Rang 15 in der Altersklasse M40.

Wolfsburger Stadtlauf

Im Rahmen des Wolfsburger Stadtlaufs wurden die niedersächsischen Meisterschaften im Halbmarathonlauf ausgetragen. Für den SV Borussia Salzgitter ging Ali Marwan Hussein in der Männerklasse auf die 21,095 km lange Strecke. Mit einer Zeit von 1:31:27 Stunden belegte er in der Gesamtwertung Platz 17. In der Männerklasse reichte die Zeit sogar zu Platz 6.

