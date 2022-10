Sportfreunde holen zwei Punkte in zwei Partien

Der SC Salzgitter Sportfreunde hat die ersten Punkte in der Badminton-Verbandsklasse geholt. Nach der Auftaktniederlage gegen die SG Meine (3:5), reichte es am vergangenen Sonntag beim Doppel-Heimspieltag in der Gymnasiumsporthalle am Fredenberg zu zwei 4:4-Unentschieden. Zwar stehen die Sportfreunde noch auf einem Abstiegsplatz, sind aber mit zwei Spielen weniger als die Konkurrenz wieder in Schlagdistanz.

SC Salzgitter Sportfreunde – SG Bovenden/Diemarden 4:4. Am Ende haben die Sportfreunde zwei Sätze mehr gewonnen und zwölf Punkte mehr gemacht. Die Punkteteilung geht dennoch nach Ansicht von SCS-Spieler Sebastian Tschee „vollkommen in Ordnung“. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Am Ende können wir mit 5:3 gewinnen, aber auch mit 3:5 verlieren“, so Tschee, der mit seiner Doppelniederlage an der Seite von Kapitän Andreas Lein in drei Sätzen haderte: „Es war definitiv auch ein Sieg drin, genauso wie in meinem Einzel, dass am Ende klarer an meinen Gegner gegangen ist als es vom Spielverlauf her aussah. Die beiden Spiele spiegeln die gesamte Partie ganz gut wider.“

Noch knapper wurde es im letzten und entscheidenden Spiel. Mit einer 4:3-Führung gingen Lein und Jennifer Dreyer in ihr Mixed – und dieses wurde dramatisch. Erst in der Verlängerung des dritten Satzes mussten sich die Sportfreunde geschlagen geben und somit das 4:4-Unentschieden in der Endabrechnung hinnehmen.

Ergebnisse

2. Herrendoppel: Lein/Tschee – Ernst/Soyphab 21:19, 17:21, 15:21, Damendoppel:Dreyer/Kröher – Kick/Kesompate 21:19, 21:18, 1. Herrendoppel: Fuchs/Lößner – Scheel/von der Haar 19:21, 21:15, 18:21, Dameneinzel:Tina Kröher – Annika Kick 21:18, 23:21, Mixed: Lein/Dreyer – Soyphab/Kesompate19:21, 21:16, 21:23, 3. Herreneinzel:Thomas Lößner – Wahyu Minka 21:19, 21:17, 2. Herreneinzel: Sebastian Tschee – Andreas Scheel 18:21, 14:21, 1. Herreneinzel: Jörgen Fuchs – Hendrik von der Haar 16:21, 21:13, 21:12.

SC Salzgitter Sportfreunde – ASC Göttingen II 4:4. Die Dramatik blieb im zweiten Duell des Tages Frontmann Jörgen Fuchs vorbehalten. In seinem Einzel kämpfte er sich gegen Jonas Abromeit nach einem 17:21 in Satz 1 im zweiten Abschnitt mit 25:23 zurück. Den dritten Durchgang entschied dann wiederum Abromeit in der Verlängerung mit 23:21 für sich. „Jörgen war danach komplett bedient“, beschrieb Tschee die Gefühlswelt seines Teamkollegen. Dass es gegen die Mannschaft aus der Studentenstadt trotzdem zu einem Unentschieden reichte, lag vor allem auch wieder mal an den Damen. Jennifer Dreyer und Tina Kröher gewannen auch ihr drittes Doppel in dieser Saison und Kröher blieb im Einzel ohne Satzverlust. „Wir können uns auf unsere starken Frauen immer verlassen“, freute sich Tschee.

Gleichzeitig hat das Team bewiesen, dass es in Bestbesetzung mehr als konkurrenzfähig in der Verbandsklasse ist. Nach einer längeren Spielpause haben die Sportfreunde am 13. November in Wolfsburg die Chance, gegen die SG Wolfsburg/Weyhausen und die SG Meine den ersten Saisonsieg einzufahren und weiter in der Tabelle zu klettern.

Ergebnisse

2. Herrendoppel:Lößner/Fuchs – Alekseev/Abromeit 18:21, 21:7, 21:6, Damendoppel:Dreyer/Kröher – de Maeyer/Thormann 21:13, 21:19, 1. Herrendoppel: Lein/Tschee – unbekannt/Blumenthal 18:21, 17:21, Dameneinzel:Tina Kröher – Louisa Thormann 21:11, 21:6, Mixed: Lein/Dreyer – Blumenthal/de Maeyer 15:21, 16:21, 3. Herreneinzel:Thomas Lößner – Alexey Alekseev 21:17, 21:7, 2. Herreneinzel: Sebastian Tschee – unbekannt 18:21, 10:21, 1. Herreneinzel: Jörgen Fuchs – Jonas Abromeit 17:21, 25:23, 21:23.

