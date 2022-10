Youngster Vincent Hellmann schwimmt zu Gold

Foto: Verein / oh

Die Aktiven des SC Delphin und SC Hellas bei den Bezirksmeisterschaften Sprint in Goslar: (von links) Ferike Tynior, Jule Freytag, Vincent Hellmann, Loraine Eberlein, Kai-Christina Lipper und Fynn Furche.

In das nicht allzu weit entfernte Aquantic Schwimmbad in Goslar reisten kürzlich sechs Aktive vom SC Delphin und SC Hellas Salzgitter für die Bezirksmeisterschaften Sprint. Und trotz harter Konkurrenz aus großen Schwimmstädten der Region wie Wolfsburg, Göttingen oder Braunschweig fanden sich am Ende auch Salzgitteraner auf dem Treppchen wieder.

Vincent Hellmann wird Bezirksmeister

Sehr erfolgreich war einer der Jüngsten im SZ-Sextett: Vincent Hellmann vom SC Delphin Salzgitter, der im Jahrgang 2013 startet, gewann mit einer starken Zeit von 51,15 Sekunden die 50 Meter Brust gegen ein breites Konkurrenzfeld und wurde damit Bezirksjahrgangsmeister Sprint. Einen guten Platz im Mittelfeld holte sich Hellmann noch mit dem fünften Rang über die 50 Meter Freistil in seinem Jahrgang.

Ebenfalls vom SC Delphin war noch Kai-Christian Lipper dabei, der im Jahrgang 2008 über 50 Meter Brust den neunten Platz holte. Jule Freytag qualifizierte sich im Jahrgang 2008 über 50 Meter Freistil und wurde wie auch über die 50 Meter Schmetterling Siebte. In ihrer Paradedisziplin – 50 Meter Rücken – erreichte sie den fünften Platz. Ihre Vereinskameradin Loraine Eberlein holte im Jahrgang 2007 über die 50 Meter Schmetterling den zehnten, über die 100 Meter Lagen den neunten und über die 50 Meter Freistil den achten Platz.

Fynn Furche vom SC Hellas Salzgitter holte im Jahrgang 2005 zunächst sowohl über 50 Meter Brust als auch über 100 Meter Lagen den vierten Platz, bevor es dann über die 50 Meter Rücken in persönlicher Bestzeit dann doch noch der zweite Platz und damit die Silbermedaille wurde.

Ferike Tynior startet in allen fünf Disziplinen

Seine Vereinskameradin Ferike Tynior, die in der Wertung Juniorinnen einem sehr breiten Konkurrenzfeld gegenüber stand, hatte sich für alle fünf möglichen Disziplinen bei der Bezirksmeisterschaft qualifiziert. Über die 50 Meter Schmetterling holte sie in persönlicher Bestzeit noch den achten Platz, kämpfte sich dann aber über 50 Meter Brust und 100 Meter Lagen auf den fünften Platz vor. Über die 50 Meter Rücken gelang dann sogar noch der Griff nach den Medaillenplätzen mit dem dritten Platz. Über die 50 Meter Freistil holte sie am Ende noch den fünften Rang.

Als Kampfrichter waren für den Kreisschwimmverband Salzgitter Markus Furche und Chiara Jackmann im Einsatz.

