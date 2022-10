RSV Germania Heere auf Platz 14 bei deutscher Meisterschaft

Großer Erfolg für den RSV Germania Heere. Bei den deutschen Meisterschaften im Einradsport in Mainz hat das 4er-Eliteteam einen guten 14. Platz belegt.

RSV Germania Heere überzeugte bereits im Halbfinale

Das Quartett bestand dabei aus den Heererinnen Lisa Gerling, Vanessa Gerling und Lena Schlüter sowie Isabell Schmidt vom RCE Othfresen. Bereits beim Halbfinale zur deutschen Meisterschaft in Weißenbrunn in Nord-Bayern überzeugte die Mannschaft und qualifizierte sich als 16. von 23 Mannschaften für das große Finale in Mainz.

„Wir sind bereits am Samstagnachmittag angereist, um uns mit den Gegebenheiten der Sporthalle vertraut zu machen und um ein wenig Mainz kennenzulernen“, berichtete Trainer Kai Wagner. Am Abend absolvierte die Mannschaft dann noch eine Trainingseinheit, die sehr vielversprechend verlief. Der Wettkampf begann für seine vier Schützlinge bereits am frühen Sonntagmorgen. Um 7.45 Uhr war das Quartett auf der Trainingsfläche, um den letzten Feinschliff in die Kür zu bekommen.

Um 10.50 Uhr ging es dann auf die Wettkampffläche. Hoch motiviert – aber auch etwas nervös – begann die 4er-Einradsport-Mannschaft ihre fünfminütige Kür. Sie wurde dabei von Bild zu Bild immer sicherer. „Leider unterlief zum Ende des Programms bei einem Übergang ein Flüchtigkeitsfehler. Von diesem ließen sich meine vier Mädels aber nicht beeindrucken und fuhren ihre Kür routiniert zu Ende“, freute sich Wagner. In der Endabrechnung reichte es für seine Mannschaft für Platz 14.

Auch die Jugendmannschaft von Germania Heere feiert Erfolg

Besonders stolz sei der RSV Germania Heere darauf, dass es neben diesem Erfolg auch einen vierten Platz bei der deutschen Junioren-Meisterschaft im 4er-Einradsport in Amorbach (Bayern) zu bejubeln gab. Insgesamt ist der RSV mit beiden Teams von den Qualifikationswettbewerben bis zur Teilnahme an den deutschen Meisterschaften über 4000 Kilometer mit ihrem Trainer Kai Wagner gereist.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de