Historisch: Icefighters siegen 24:0!

Das macht Lust auf mehr! In der Eishockey-Regionalliga Nord schossen die Salzgitter Icefighters am Sonntag Aufsteiger ERC Wunstorf Lions mit sage und schreibe 24:0 (8:0, 6:0, 10:0) aus der Halle und übernahmen vorerst die Tabellenführung.

So schön das Ergebnis auch aussieht, die zwei Punkte waren am Ende teuer erkauft. Denn Pascal Frey musste bereits im zweiten Drittel nach einem Check an der Bande mit Verdacht auf Schulter-Luxation ins Krankenhaus gebracht werden und dürfte den Stahlstädtern länger nicht zur Verfügung stehen.

Für Wunstorf ist es die zweite Klatsche in 24 Stunden

Das sollte der einzige Schönheitsfleck bleiben, den die Lions auf die Weste der Gastgeber setzten. Eigentlich hatten die Gäste gute Erinnerungen an den Chinadome, gewannen sie doch bei ihrem letzten Auftritt an der Humboldtallee mit 10:6 gegen die Glück Auf Miners, damals noch in der Verbandsliga. Dass eine Etage höher anders Eishockey gespielt wird, bekam der Aufsteiger schmerzlich zu spüren.

Zu keiner Zeit des Spiels konnte Wunstorf das Tempo der Hausherren mitgehen. Erschwerend kam hinzu, dass den Lions das Heimspiel gegen Adendorf (1:16) keine 24 Stunden vorher noch in den Knochen steckte. So waren die Löwen nicht mehr als handzahme Kätzchen und wurden zum Spielball der Icefighters.

Jakub Müller eröffnete den Torreigen per Doppelschlag in der vierten und fünften Minute. „Mir ist die Höhe des Ergebnisses gar nicht wichtig, wir wollen einfach unser Spiel durchziehen und Wunstorf trotz des letzten Tabellenplatzes nicht unterschätzen“, gab sich Trainer Radek Vit vor Spielbeginn noch etwas zurückhaltend. Dass schlussendlich der höchste Punktspielsieg der Vereinsgeschichte herausspringen sollte, war unerwartet, aber ein toller Nebeneffekt.

Die Icefighters treffen und treffen – Korff nur einmal geprüft

„Unsere Bewegungen sind gut, die Tore spielen wir gut heraus, aber uns unterlaufen hier und da ein paar Nachlässigkeiten, die wir uns gegen Spitzenteams nicht erlauben dürfen“, analysierte Vit nach dem zweiten Drittel. Da lag seine Mannschaft schon mit 14:0 in Führung und die 255 Zuschauer ahnten wohl bereits, dass die Icefighters die 16-Tore-Marke knacken würden, die die Weserstars Bremen und der Adendorfer EC in den Duellen mit den Wunstorfern aufgestellt hatten. Tobias Kreismer blieb dieses Erfolgserlebnis in der 51. Minute vorbehalten. Doch die Hausherren dachten gar nicht daran, in irgendeiner Weise nachzulassen und gnädiger mit den Lions umzuspringen.

Wunstorf wollte die Partie einfach nur noch hinter sich bringen. Offensiv fand der Aufsteiger praktisch gar nicht statt. Ganze zehn Torschüsse gab das hoffnungslos überforderte Gäste-Team in den 60 Minuten ab, die erste wirkliche Bewährungsprobe hatte Icefighters-Torhüter Dennis Korff in der 51. Minute, als ein Wunstorfer Stürmer allein auf ihn zulief. Defensiv standen die Lions am Ende fast nur noch Spalier für die Salzgitteraner Tormaschinerie. Zehn verschiedene Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Neuzugang Tomas Čermák war mit fünf Treffern der erfolgreichste Salzgitteraner.

Salzgitter Icefighters – ERC Wunstorf Lions 24:0 (8:0, 6:0, 10:0)

Icefighters: Korff, Schoch – L. Vit, Kreismer, Siglreithmaier, Bahr, Friedrich, Rötsch – Strakos, Čermák, Müller, Ceglarski, Pape, D. Herklotz, Borisov, Frey, Engel, Koch, Pelikan.

Tore:

1:0 Müller (4., Čermák, Strakos)

2:0 Müller (5., Strakos, Čermák)

3:0 Strakos (6., Čermák, Müller)

4:0 Friedrich (11., Rötsch, Müller)

5:0 D. Herklotz (12., Pape, Ceglarski)

6:0 D. Herklotz (12., Bahr, Ceglarski)

7:0 Strakos (14., Čermák, Müller)

8:0 Pape (20., D. Herklotz, Ceglarski)

9:0 Pelikan (25., Rötsch, Engel)

10:0 D. Herklotz (27., Koch, Ceglarski)

11:0 Čermák (28., L. Vit, Kreismer)

12:0 Kreismer (31., Müller, L. Vit)

13:0 Bahr (31., Pape, Strakos)

14:0 Ceglarski (36., D. Herklotz, Borisov, in 5:4-ÜZ)

15:0 Čermák (44., L.Vit, Strakos, in 5:4-ÜZ)

16:0 Müller (49., L. Vit, Strakos)

17:0 Kreismer (51., Pape)

18:0 Pelikan (53., Rötsch)

19:0 Čermák (56., Strakos, Rötsch)

20:0 Pelikan (56., Engel, Borisov)

21:0 Čermák (57., in 4:5-UZ)

22:0 Ceglarski (59., D. Herklotz, Koch)

23:0 Čermák (59., Borisov, Engel)

24:0 Müller (60., Strakos, Čermák)

Strafzeiten:

Icefighters: 6 Minuten

Wunstorf: 12 Minuten

Zuschauer: 255

