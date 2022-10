A-Junioren des SCU SalzGitter bleiben weiter ungeschlagen

Die A-Junioren des SCU SalzGitter haben die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga mit einem sicheren 3:1 (1:1)-Heimsieg gegen Verfolger JSG Goslar untermauert. Im zweiten Spielabschnitt spielten die Schützlinge von SCU-Trainer Jonas Teuber ihre Vorteile gekonnt aus. Der Sieg geriet nie in Gefahr.

Mit einem Paukenschlag begann die Begegnung. Nach rund 180 Sekunden versenkte Xavier Bogus einen Freistoß unerreichbar für den Goslarer Torhüter Thure Brumm zur 1:0-Führung. Für das starke Angriffsspiel belohnte sich der SCU anschließend wieder einmal nicht. Die Sturmreihe mit Hussein Ka­naan, Samuil Kafelov und Joel Robin Glaub verpasste mehr als einmal das zweite Tor. Die Strafe folgte auf dem Fuße. Einen stark gespielten Pass der Kaiserstädter durch die Schnittstelle der Abwehr der Hausherren nutzte Abdulla Karabit fünf Minuten vor dem Pausenpfiff zum 1:1-Ausgleich.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte stelle Trainer Teuber um und brachte Ben Peinemann und Haci Emre Kaya in sein Team. Keine 60 Sekunden nach Wiederbeginn durfte der SCU jubeln. Kafelov markierte mit seinem vierten Saisontor nach starker Vorarbeit von Kanaan die 2:1-Führung. Danach ließ der Spitzenreiter in der Abwehr nichts mehr anbrennen. Mit einem verwandelten Foulelfmeter sorgte Bogus dann für den 3:1-Endstand. Ein Haar in der Siegessuppe fand Trainer Teuber am Ende doch: „Wir sind zufrieden. Aber unsere Chancenverwertung ist katastrophal. Da haben wir noch Verbesserungspotenzial“, betonte er.

SCU: Borgs – Özgür (81. Gomzi), Berkefeld, Liehr, Quadt – Kanaan, (73. Müller), Kafelov, Kurtz, Bogus – Entgelmeier (46. Kaya), Glaub (46. Peinemann).

Tore: 1:0 Bogus (3.), 1:1 Karabit (40.), 2:1 Kafelov (46.), 3:1 Bogus (69./FE).

