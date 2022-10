Julian Sauer (Nummer 2) erzielt in dieser Szene eines seiner zwei Tore beim 8:0 des SV Innerstetal II gegen den FC Fatih.

1. Fußball-Nordharzklasse SVI II schießt sechs Tore in den abschließenden 17 Minuten

Viele Tore, wenig Schiedsrichter – so lässt sich der Spieltag in der 1. Fußball-Nordharzklasse zusammenfassen. Sowohl bei der Partie Victoria Heerte gegen Üfingen II als auch bei Union Salzgitter II gegen die SG Steinlah/Haverlah konnte der Fußballkreis keinen Unparteiischen stellen. Ein Problem, das immer mehr zu Tage tritt.

Staffel 2

SG Lucklum-Veltheim II – Fortuna Lebenstedt II 3:2 (3:1). Tore: 1:0 Oula (6.), 1:1 Vrbica (12.), 2:1, 3:1 Oula (16., 18.), 3:2 Doleschek (84.). Besonderes: Gelb-Rot für Lucklums Hydara (89.).

Die entscheidende Szene in diesem Spitzenspiel ereignete sich bereits nach 20 Sekunden. Fortuna führte den Anstoß aus und schickte direkt Marcel Doleschek steil, der allein vor dem Lucklumer Tor auftauchte und gefoult wurde. Der Elfmeterpfiff blieb jedoch aus. „Ab diesem Zeitpunkt hatte der Schiedsrichter das Spiel nicht mehr im Griff“, berichtete Fortuna-Trainer Kevin Amendy, der im Anschluss eine wilde Anfangsphase sah. Die Gastgeber kamen dreimal hinter die Lebenstedter Abwehrkette und netzten jedes Mal ein. Mario Vrbica gelang per Freistoß lediglich der zwischenzeitliche Ausgleich. Vielmehr als die Gegentore regten Amendy allerdings mehrere unsportliche Aktionen auf: „Da waren Fouls mit gestrecktem Bein und mehrere Tätlichkeiten dabei. Nichts davon wurde geahndet. Lucklum hätte aber mindestens drei oder vier Platzverweise sehen müssen.“ Im zweiten Durchgang hielten die Gäste gut dagegen, kamen aber nur noch zum 2:3 durch Doleschek. „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, so Amendy.

SV Innerstetal II – Fatih Salzgitter 8:0 (2:0). Tore: 1:0 Siemers (11.), 2:0 S. Hartmann (17.), 3:0 Schild (73.), 4:0 Eigentor Glloga (78.), 5:0 Sauer (80.), 6:0 L. Hartmann (84.), 7:0 Sauer (85.), 8:0 Schild (87.). Besonderes: Gelb-Rot für Fatih SZ (76.).

Trotz zahlreicher Chancen führten die Gastgeber zur Pause „nur“ mit 2:0. „Kurz nach dem Seitenwechsel haben wir für zehn Minuten den Faden etwas verloren. Spätestens mit dem 3:0 war dann aber alles klar“, so SVI-Spieler Christoph Rollwage. Der Treffer durch Eduard Schild war auch der Auftakt zu einer famosen Schlussoffensive. In den letzten 17 Minuten erzielte der SVI II nämlich sechs Tore. „Während des gesamten Spiels gelang dem FC Fatih nicht ein gefährlicher Torschuss. Daher war es ein absolut verdienter Sieg, der auch höher hätte ausfallen können“, erklärte Rollwage.

Victoria Heerte – TSV Üfingen II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 , 1:1 Breymann

Heertes Coach Oliver Werner sprach nach der Partie von einem glücklichen Punktgewinn der Hausherren. „Wir sind in den kompletten 90 Minuten überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Das war einfach zu wenig“, so Werner.

Borussia Salzgitter – AKV Salzgitter 3:0 (1:0).Tore: 1:0 Tebis (43.), 2:0 Yahya (84.), 3:0 Kante (90.+2).

„Wenig zugelassen und vorne unsere Chancen ganz gut genutzt“, fasste Borussen-Trainer Björn Veckenstedt den „souveränen und verdienten“ Heimsieg seiner Mannschaft zusammen. „Das war ein sehr erwachsener Auftritt, wie schon gegen Fatih“, freute sich Veckenstedt über den zweiten Sieg binnen einer Woche nach dem 2:0 in Salzgitter-Bad vergangenen Sonntag. Langsam aber sicher entwickele sich ein richtiges Team am Fredenberg. „Inzwischen greifen die Rädchen immer besser ineinander“, so Veckenstedt.

Union Salzgitter II – SG Steinlah/Haverlah 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Schneider.

Nachdem sich beide Teams auf einen neutralen Unparteiischen geeinigt hatten, legten die Hausherren gut los. Marcel Schneider brachte Union II folgerichtig mit 1:0 in Front. Im Anschluss waren es dann die Gäste, die dem Treffer näher waren. „Da hatten wir Glück“, sagte Union-Trainer Torben Dörries. Im Anschluss nahmen die Eisernen das Heft des Handelns wieder in die Hand und siegten durch zwei weitere Treffer von Schneider am Ende verdient.

Staffel 3

Borussia Salzgitter II – SG Sickte/Hötzum II 0:7 (0:1). Tore: 0:1 Stoldt (24.), 0:2 Curland (59.), 0:3 Köchy (73.), 0:4 Engelhardt (77.), 0:5 Curland (79.), 0:6 Engelhardt (81.), 0:7 Götzinger (86.).

