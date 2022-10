Tischtennis-Regionalliga 8:2! Union Salzgitter ist zurück in der Erfolgsspur

Der Tischtennis-Regionalligist SV Union Salzgitter hat nach seinen bitteren Niederlagen in Berlin (2:8) und Celle (3:7) wieder zu alter Form gefunden und mit einem nie gefährdeten 8:2-Triumph über den MTV Eintracht Bledeln seinen zweiten Platz verteidigt.

Vor dem Nachbarschaftsduell mit Bledeln drohte allerdings erneut Ungemach, da Johan Hagberg sich laut Teamchef Stefan Blanke „schwach gefühlt habe“ und die beschwerliche Anreise aus der schwedischen Hauptstadt Stockholm eigentlich nicht antreten wollte. „Es besteht bei Johan der Verdacht auf Eisenmangel. Das muss jetzt unbedingt medizinisch abgeklärt werden“, betonte Blanke und sagte weiter: „Johan ist normalerweise der beste Spieler der Regionalliga und wird das auch in der Rückrunde beweisen.“

Ex-Sölter Leon Hintze bekommt Stärke des Unioner Schweden zu spüren

Für Außenstehende war die mangelnde Fitness der skandinavischen Spitzenkraft jedenfalls nicht zu merken. Insbesondere in der Einspielphase klinkte der Linkshänder reihenweise Traumbälle aus, die regelrecht am Tisch zu kleben schienen und die Fans zu kopfschüttelnden Beifallsbekundungen animierten. Die Athletik des Unioner Topspielers bekamen auch der frühere Sölter Leon Hintze und Jugend-Landesmeister Kevin Matthias gleich im Auftaktdoppel zu spüren. Dabei ließ sich der 27-Jährige Servicespezialist nur kurz durch die taktischen Spielchen von Matthias aus dem Rhythmus bringen, der die vermeintlich falschen Aufschläge monierte. „Johan und Nils Schulze haben einmal mehr beweisen, dass sie das beste Doppel der Staffel bilden“, urteilte Blanke.

Die schwedische Schnelligkeit von Hagberg bekam der 16-jährige Matthias auch im Einzel zu spüren. „Johan ist extrem beweglich am Tisch und kann auf jede Aktion seines Gegners sofort antworten“, lobte Teamchef Blanke den engmaschigen Aktionsradius an der Platte. Außerdem habe Hagberg ein äußerst bewegliches Handgelenk. „Damit kann er die Bälle jederzeit in unterschiedliche Richtungen leiten“, erklärte Blanke mit dem Zusatz: „Vor allem Abwehrspieler wie Leon Hintze können darauf nicht immer rechtzeitig reagieren.“

Agnius Kacerauskas weiß gegen Bledeln zu überzeugen

Kaum weniger gute Noten verdiente sich auf Position 2 Agnius Kacerauskas. Der litauische Nationalspieler pochte nach der 0:4-Schmach des zurückliegenden Wochenendes auf Wiedergutmachung und beweis gleich im Duett mit Felix Wilke seine Fähigkeiten als wendiger Doppelspieler. Seine Treffsicherheit stellte der 21-Jährige anschließend gegen den besten Abwehrspieler Niedersachsens, Hintze, unter Beweis. „Agnius hat sich sehr clever auf dessen Schnittvarianten eingestellt“, lobte Blanke seinen Schützling.

Regelrecht „auseinandergenommen“ habe der Litauer Jungstar Matthias in drei klaren Sätzen. Nils Schulze und Felix Wilke ermöglichten gegen den routinierten Litauer Rimas die dünne Ergebniskosmetik, schöpften aber gegen Hannes Rupp wieder Mut für künftige Aufgaben. „Wir haben ein vergleichsweise leichtes Restprogramm und damit gute Chancen Vize-Herbstmeister zu werden“, prognostiziert Blanke.

Die Ergebnisse

Johan Hagberg/Nils Schulze – Leon Hintze/Kevin Matthias 11:5, 11:5, 11:8, Agnius Kacerauskas/Felix Wilke – Rimas Lesiv/Hannes Rupp 11:7, 10:12, 11:9, 11:6, Johan Hagberg – Kevin Matthias 11:5, 11:8, 6:11, 11:7, Agnius Kacerauskas – Leon Hintze 11:6, 11:7, 6:11, 12:10, Nils Schulze – Rupp 6:11, 8:11, 11:6, 11:2, 11:6, Felix Wilke – Rimas Lesiv 5:11, 10:12, 4:11, Johan Hagberg – Leon Hintze 9:11, 11:7, 11:5, 11:4, Agnius Kacerauskas – Kevin Matthias 13:11, 11:5, 11:5, Nils Schulze – Rimas Lesiv 9:11, 10:12, 11:9, 3:11, Felix Wilke – Hannes Rupp 11:2, 13:11, 11:9.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de