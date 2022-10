Salders Talfahrt geht auch auf dem Elber Berg weiter

Christian Kahler (SVI, in Rot) entwischt in dieser Szene Salders Marcel Plehn.

Der VfL Salder kann nicht mehr gewinnen. Auch im Mittwochabendspiel der Fußball-Bezirksliga beim SV Innerstetal stand das Team von Trainer Fred Matejasik nach dem 0:1 (0:0) mit leeren Händen da. Obwohl die Gäste nicht zwingend das schlechtere Team gewesen waren.

Abtastphase zu Beginn und unglückliche Verletzung nach einem geblockten Schuss

In der Anfangsphase waren beide Mannschaften darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Erst nach zehn Minuten übernahmen die Hausherren ein wenig das Zepter und wurden vor allem von Malte Masberg und Jonas Ohlendorf angetrieben, ohne dabei jedoch wirklich Gefahr auf das Tor des VfL auszustrahlen. Eine unglückliche Szene führte zu einem verletzungsbedingten Wechsel bei den Gästen. Benjamin Feist rutschte in einen Schuss von Innerstetals Maximilian Pretz, um diesen zu blocken und kam dabei so unglücklich mit dem Handgelenk auf, dass dieses in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Capar und Scherger scheitern mit ihren Abschlüssen kurz vor der Pause

Von diesem Schock erholten sich überraschenderweise die Salderaner schneller, die durch Berkay Capar und Max Scherger kurz vor der Pause zu zwei sehenswerten Abschlüssen kamen, die beide knapp links am Tor vorbeigingen. Somit ging es mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Pause.

„Auf dem tiefen Boden ist es nicht einfach, spielerisch zu glänzen. Wir werden in der zweiten Hälfte sicherlich nicht auf Gedeih und Verderb einen Sturmlauf anzetteln“, erklärte SVI-Trainer Frank Dierling bei der Rückkehr aus der Kabine.

Plehn vergibt für Salder, Englert nutzt einen Abstauber zum SVI-Sieg

Die Ansprache seines Gegenübers Matejasik schien anders verlaufen zu sein. Denn der VfL kam schwungvoll zurück auf den Rasen. David Gasch und der eingewechselte Leander Goes scheiterten allerdings mit ihren Chancen an SVI-Keeper Phil Matzulla. Nach knapp 70 Minuten hatte Marcel Plehn die größte Chance auf die Gästeführung: Allein auf das Tor zulaufend, schaffte aber auch er es nicht, den Ball in Selbigem unterzubringen. So entschied ein Freistoß in der 78. Minute die Partie zugunsten der Gastgeber. Felix Fricke schoss und VfL-Keeper Nick Schönwiese wehrte nach vorne ab. Vincent Englert war hellwach und versenkte den Abstauber. Jonas Ohlendorf verpasste die endgültige Entscheidung bei seiner Chance kurz vor dem Ende. So siegte der SVI etwas glücklich mit 1:0.

Tor: 1:0 Englert (78.)

