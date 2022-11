SV GA Gebhardshagen schlägt Fuhsetal mit spätem Doppelschlag

Sowohl der SC Gitter II (Staffel 1) als auch der VfL Salder II (Staffel 2) haben in der Fußball-Nordharzliga Moral bewiesen und sich nach einem Comeback mit einem Punkt belohnt. SV Glück Auf Gebhardshagen schlug indes den FSV Fuhsetal.

Staffel 1

SC Gitter II – VfB Liebenburg 2:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Meinhardt (18., 59.), 1:2 Cuda (80.), 2:2 Roderburg (83./Elfmeter).

79 Minuten waren gespielt, die Gäste sahen wie der sichere Sieger aus. Doch Benjamin Cuda brachte die Gastgeber wieder ins Spiel, nur wenige Zeigerumdrehungen später bekam Gitters Reserve einen Elfmeter zugesprochen – den Nico Roderburg verwandelte und seinen Farben damit einen Zähler sicherte.

Staffel 2

TSV Salzgitter – VfL Salder II 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Kirschner (58.), 1:1 Ney (90.+2/FE). Gelb-Rot: Straubg (78., VfL II).

Salders Coach Peter Hoppe, der selbst jahrelang für den TSV gespielt hatte, machte sich sein Wissen zum Gegner zunutze. „Der Gegner hat zwei schnelle Stürmer. Also habe ich alle schnellen Leute in meiner Mannschaft hinten in der Viererkette aufgeboten“, schilderte Hoppe. Der Plan der Gäste ging trotz des zwischenzeitlichen Rückstandes auf, Salder belohnte sich in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich. „Wir waren die schlechtere Mannschaft, haben aber geackert, gekämpft und die richtige Einstellung gezeigt. So ist der Punkt auch verdient“, bilanzierte Hoppe.

SV GA Gebhardshagen entscheidet Partie gegen FSV Fuhsetal spät

SV Glück Auf Gebhardshagen – FSV Fuhsetal 4:3 (2:1). Tore: 0:1 Kaschner (18.), 1:1 Rietzler (29.), 2:1 Schulle (43.), 2:2 Voss (63.), 3:2 Stockmann (88.), 4:2 Möws (90.+2), 4:3 Fricke (90.+4).

Noch vor der Pause bogen die Hausherren einen Rückstand um, kassierten dann aber Mitte des zweiten Durchgangs den Ausgleich. Als vieles auf ein Remis hindeutete, schlug Glück Auf doppelt zu. Fuhsetal-Trainer Dennis Kleinert sprach von „einer verdienten Niederlage“ und erklärte: „Wir waren mit dem Ball zu nervös und gegen den Ball zu körperlos. Besonders die hohen Bälle des Gegners haben wir schlecht verteidigt.“

MTV Schandelah-Gardessen – FC Viktoria Thiede 7:0 (1:0). Tore: 1:0 Stuck (6.), 2:0 Maschel (54.), 3:0, 4:0 Gilbert (74., 76.), 5:0 Stucki (83.), 6:0 Kuntze (84.), 7:0 Gilbert (87.).

Gegen den Spitzenreiter ist aktuell kein Kraut gewachsen, das mussten nun auch die Thieder feststellen. Die Gäste waren nach Durchgang 1 aber noch im Spiel, erst zum Ende der Partie wurde es deutlich.

