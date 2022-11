Innerstetal II holt nach 0:2-Pausenrückstand noch ein Remis

Salzgitter. Der FC Fatih nutzt im Kellerduell seine Chancen nicht, Borussia Salzgitter kommt in Hallendorf per Traumtor zum späten Ausgleich.

Bewegung im Keller der 1. Fußball-Nordharzklasse: Gleich mehreren Teams aus der unteren Tabellenhälfte gelangen am vergangenen Spieltag wichtige Siege im Kampf um den Klassenerhalt.

1. Nordharzklasse 2

TSV Hallendorf – SV Borussia Salzgitter 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Atav (70.), 1:1 Mohamad (90.).

„Der Zeitpunkt unseres Ausgleichstreffers war natürlich glücklich, aber vom Spielverlauf her ist das Unentschieden gerecht“, erklärte Björn Veckenstedt, Trainer der Borussen. Die Hausherren waren nach einem Torwartfehler in Führung gegangen, ehe Poorya Mohamad mit einem Traumtor aus gut 25 Metern für den Ausgleich sorgte. „Es war eine Partie mit wenigen Torchancen. Beide Mannschaften haben sich über weite Strecken neutralisiert“, fand Veckenstedt. „Vergangene Woche haben wir durch ein Tor in der Nachspielzeit verloren, jetzt durften wir durch einen späten Treffer jubeln. Das freut uns natürlich sehr.“

SV Victoria Heerte – FC Viktoria Thiede II 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Hot (27.), 0:2 Eckerleben (32.), 0:3 Hoppmann (69.).

Thiedes Coach Kai Posenau freute sich nach dem vierten Saisonsieg über die gute Leistung seines Teams. „Wir waren in der ersten Halbzeit richtig gut und haben uns einige Chancen rausgespielt.“ Fatih Hot schoss die FC-Reserve in Führung, Kevin Eckerleben erhöhte kurz darauf auf 2:0. Nach der Pause drängten die Hausherren auf den Anschlusstreffer, „aber wir haben richtig gut gegengehalten und unser Torwart hat ein paar Bälle stark gehalten“, berichtete Posenau und betonte: „Dieser Sieg war sehr wichtig für uns, weil die anderen Teams im Keller auch gewonnen haben.“

SV Fortuna Lebenstedt II – SV Innerstetal II 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Vrbica (35.), 2:0 Doleschek (43.), 2:1 M. Hartmann (53.), 2:2 S. Hartmann (72.).

Kein Sieger im Verfolgerduell: Innerstetal bewies Moral und kam trotz des 0:2-Halbzeitrückstands noch zu einem Punktgewinn.

FC Fatih Salzgitter – SG Steinlah/Haverlah 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Berk (5.), 1:1 Brunokowski (22.), 1:2 Manchen (86.).

Viel investiert und am Ende doch nicht belohnt – der FC Fatih musste sich der SG im Kellerduell unglücklich geschlagen geben. „Wir haben das Spiel über weite Strecken bestimmt, unsere Großchancen aber einfach nicht reingemacht. Uns fehlt zurzeit ein Stürmer, der diese Bälle reinmacht“, berichtete FC-Trainer Ali Fouani, dessen Team auf den letzten Platz abrutschte.

AKV Salzgitter – SV Union Salzgitter II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Weigelt (5.), 1:1 Yenigün (57.), 2:1 Nalcakan (72.).

Spiel gedreht, das Derby gewonnen: Die Hausherren taten sich gegen die Union-Reserve lange schwer, setzten sich am Ende jedoch verdient durch. „Wir sind früh in Rückstand geraten und Union hat sich danach mit elf Mann hinten reingestellt. Es war schwer, da durchzukommen. In der ersten Hälfte hatten wir keine Ideen“, schilderte AKV-Teamchef Özgün Yenigün. „Nach der Pause lief es besser. Durch den Ausgleich hatten wir dann mehr Räume und konnten sogar noch das 2:1 erzielen.“ Sein Gegenüber Jens Dörries sprach von einem „zähen Aufeinandertreffen. Am Ende waren wir kaputt“, so blieb ein Aufbäumen aus.

MTV Lichtenberg II – TSV Üfingen II 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Weitzel (24.), 2:0 Reimchen (35.), 2:1 Tabert (37.), 3:1 Weitzel (89.). Rot: Tabert (88., TSV).

Bei Kellerkind Lichtenberg musste Üfingen eine 1:3-Pleite hinnehmen. „Mit dem Kader, den wir gerade zur Verfügung haben, ist einfach nicht mehr drin“, klagte TSV-Coach Bernd Richter.

1. Nordharzklasse 3

SG Lucklum/Veltheim – SV Borussia Salzgitter II 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Cokic (28.), 1:1 Schäfer (63.), 2:1 Bätcke (67.), 3:1 Schäfer (70.).

Eine Stunde lang sah es für die Gäste gut aus, doch am Ende stand die Elf von Trainer Salen Sehic wieder mit leeren Händen da.

