HSG Liebenburg-Salzgitter tritt gegen das nächste Topteam an

Carolin Apel (in Weiß) und die HSG Liebenburg-Salzgitter haben am Sonntag eine schwierige Aufgabe.

Die Handballerinnen der HSG Liebenburg-Salzgitter warten in der Landesliga Süd weiter auf den ersten Saisonsieg. Und auch an diesem Wochenende steht den „Luchsen“ eine schwierige Aufgabe bevor: Am Sonntag (15 Uhr) empfängt das Team in Salzgitter-Bad die SG Börde, die auf Platz 2 der Tabelle steht und bisher nur gegen die SG Zweidorf/Bortfeld unterlag.

Gegen den Spitzenreiter verloren am vergangenen Wochenende auch die LiSa-Luchse. Bei der Rückkehr ihrer Spitzenspielerin Fenja Mönnich-Matthes hagelte es wegen der zu rabiaten Gangart zu viele Zeitstrafen für die HSG Liebenburg-Salzgitter. Das Topteam aus dem benachbarten Kreis Peine nutzte diesen Umstand eiskalt aus und gewann letztlich verdient mit 31:22.

Ähnliches muss die HSG im kommenden Spiel gegen den Tabellenzweiten vermeiden – denn auch der bestraft die Fehler augenblicklich. Mit 179 Treffern in bisher sechs Begegnungen gelangen dem Team aus dem Kreis Hildesheim beinahe 30 Treffer pro Spiel – oftmals ließ die SG Börde ihren Gegner bei ziemlich deutlichen Ergebnissen kaum eine Chance.

Weitere Teams aus Salzgitter im Einsatz

Das Regionsoberliga-Spiel der Thieder Handballer wurde verlegt. Viktoria Thiede wäre eigentlich beim HSV Warberg/Lelm III angetreten. In der Parallelstaffel sind dafür Spitzenreiter Fortuna Lebenstedt und die HSG Liebenburg-Salzgitter im Einsatz. Die LiSa-Luchse treten am Samstag (18.30 Uhr) bei der HSG Langelsheim-Astfeld an und können sich mit einem Sieg im oberen Drittel festsetzen. Die ungeschlagenen Fortunen spielen bereits ab 17 Uhr beim Landesliga-Absteiger MTV Eintracht Hornburg.

Ein Spitzenspiel findet am Sonntag (16.30 Uhr) in Thiede statt. Die weibliche C-Jugend der Viktoria – mit fünf Siegen aus fünf Spielen Tabellenführer der Landesliga Süd – empfängt den Verfolger Mellendorfer TV.

r.

