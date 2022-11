Salder feiert mit neuem Trainertrio wichtigen Sieg

Dieser Sieg ist Balsam für die Seele: Der VfL Salder zeigte im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga, was in ihm steckt und gewann gegen den FC Othfresen hochverdient mit 4:0 (2:0). Durch den zweiten Saisonsieg gab Salder die rote Laterne ab und zog an Othfresen in der Tabelle vorbei.

Auf Fred Matejasik folgt beim VfL Salder ein Trainertrio

Nach der 0:9-Pleite gegen den SC Gitter in der Vorwoche hatten sich der Verein und Coach Fred Matejasik einvernehmlich getrennt (wir berichteten), Dominik Ritter, Marco Roth und Marcel Kohsakowski trainieren das Team nun bis zur Winterpause. „Unter der Woche beim Training mussten wir eine Menge Aufbauarbeit leisten und mit den Jungs sprechen. Sie haben viele Nackenschläge in den vergangenen Spielen kassiert“, erklärte Ritter. „Deshalb ist der Sieg heute eine kleine Erlösung für die Mannschaft.“

Moritz Pyrskalla sorgt für die Führung

In der ersten Spielhälfte ging es noch hin und her. In manchen Phasen hatten die Gastgeber die Oberhand, und zwischendurch war Othfresen stärker. Tore blieben in der ersten halben Stunde allerdings aus. In Minute 34 sorgte Moritz Pyrskalla für die umjubelte Führung. Nur fünf Minuten später wurde VfL-Kapitän Patrick Marquardt im Strafraum gelegt, den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte anschließend selbst zum 2:0.

Ein richtiges Aufbäumen von den Gästen blieb danach aus. „Wir haben aggressiv verteidigt, haben Othfresen früh gestört. Von denen kamen nur lange Bälle, die nicht wirklich gefährlich wurden“, berichtete Ritter. Nach einer guten Stunde sorgten Marquardt (52.) und Max Scherger (61.) mit ihren Treffern für die Entscheidung. „Die beiden Tore haben wir schön rausgespielt, mit jeder Menge Tempo über die Flügel und dem nötigen Zug zum Tor haben wir die Dinger gemacht. Der Sieg geht am Ende auch in der Höhe in Ordnung. Es war dann doch eine sehr einseitige Partie“, meinte Dominik Ritter nach dem zweiten Saisonsieg.

Tore: 1:0 Pyrskalla (34.), 2:0, 3:0 Marquardt (39./FE, 52.), 4:0 Scherger (61.).

