Die SG STV/MTV Salzgitter startet in den 7-Wochen-Marathon

Die kommenden sieben Wochen haben es in sich für die Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter: An jedem Wochenende in diesem Zeitraum hat das Regionalliga-Team von Trainerin Bianca Kerkmann ein Spiel – sechs davon in fremder Halle. Den Jahresauftakt bildet die Partie bei der DJK Kolping Northeim am Sonntag ab 16 Uhr.

SG STV/MTV Salzgitter hat fleißig Informationen gesammelt

„Wir wollen mit einem Erfolg ins neue Jahr starten“, gibt Trainerin Berkmann das Ziel für die erste Auswärtspartie in 2023 aus. Ihr Vorteil: Im Vergleich zur Hinrunde hat der Liga-Neuling inzwischen Informationen über die Gegner – nämlich aus den jeweiligen Hinspielen. Und dieses lief gegen Northeim außerordentlich gut. Das 25:9 im ersten Durchgang war vielleicht sogar der beste Satz ihrer Mannschaft in der bisherigen Saison. Am Ende stand ein ungefährdeter 3:0-Heimsieg auf der Anzeigetafel.

„Ich erinnere mich, dass wir mit risikohaften und druckvollen Angaben zum Erfolg gekommen sind. Das Rezept werden wir sicherlich auch beim Spiel am Sonntag anwenden“, so Kerkmann, die froh ist, die Gegner nun besser einschätzen zu können: „Bislang haben wir immer auf uns geschaut, das wird auch so bleiben. Inzwischen kann ich unsere Taktik aber auch etwas auf den Gegner anpassen. Das gibt mir viel mehr Möglichkeiten.“

Wenig Trainingsmöglichkeiten während der Ferien

Viel Zeit, um taktische Dinge mit ihren Jungs einzustudieren, hatte die Trainerin über die spielfreie Zeit indes nicht. Nach der letzten Partie am 17. Dezember (3:0 gegen GfL Hannover) bestanden nur wenige Möglichkeiten zum Training. „Das ist der Nachteil an einem frühen Spielstart ins Jahr. Die Hallen sind über die Weihnachts- und Silvesterzeit traditionell geschlossen. Wir hatten zur Vorbereitung jetzt gerade einmal zwei Trainingseinheiten. Aber ich bin mir sicher, dass es anderen Teams genauso geht“, erklärt Kerkmann.

Ihre Mannschaft habe die Feiertage genutzt, um sich ein wenig zu erholen. Dementsprechend ausgeruht dürfte die SG also in Northeim ans Werk gehen.

