2:10 – Icefighters fehlt der Rhythmus

Braunlage. Was passiert, wenn eine Mannschaft ohne Spielpraxis und nur wenig Training auf ein Team mit Spielrhythmus trifft, mussten die Salzgitter Icefighters am Freitagabend beim Auswärtsspiel in Braunlage schmerzlich erfahren. Das Team von Trainer Radek Vit verlor das Topspiel der Eishockey-Regionalliga vor fast 1800 Zuschauern im Wurmbergstadion bei Tabellenführer Harzer Falken verdient mit 2:10.

Duell zur ersten Drittelpause bereits so gut wie entschieden

Dabei begann die Partie komplett nach dem Geschmack der Gäste. Abwehrspieler Felix Siglreithmaier hatte seine Farben bereits nach knapp zwei Minuten in Führung gebracht. Doch die Antwort der Falken ließ nicht lange auf sich warten und sie fiel deutlich aus. Nach vier Minuten war das Spiel wieder ausgeglichen und nach dem ersten Drittel war das ungleiche Duell quasi schon entschieden. Mit einem 1:6-Rückstand gingen die Icefighters in die Kabine. Ein Debakel deutete sich an. Am Ende waren die Gäste mit dem 2:10 noch gut bedient. Trotzdem bedeutete dieses Ergebnis die höchste Saisonniederlage und einen Dämpfer im Kampf um die Tabellenspitze.

„Dass es schwer werden würde gegen die Falken, war mir vor dem Spiel schon bewusst. Schließlich hatten sie über die Feiertage zwei Spiele und waren dementsprechend im Rhythmus. Wir hingegen hatten spielfrei und beim Training teilweise nur sechs Mann auf dem Eis“, erklärte Icefighters-Trainer Radek Vit die schwierige Vorbereitung auf das Spitzenspiel.

Salzgitters Vorbereitungszeit auf das Spiel war zu kurz

Am Mittwoch hatte der Coach erstmals den kompletten Kader auf dem Eis. Eine zu kurze Einspielzeit, wie sich nun herausstellte. „Aufgrund von Verletzungen und Krankheiten waren einige Jungs weit entfernt von ihrer Bestform“, so Vit. Darum akzeptierte er auch die läuferischen Defizite seiner Spieler gegenüber dem Gegner. Auch dass die gewisse Wettkampfhärte fehlte, war für den Coach nachvollziehbar.

Was Vit allerdings störte, war die fehlende Einstellung einiger seiner Schützlinge: „Eine Reihe besteht aus fünf Jungs und jeder hat seine Aufgabe. Leider hat es genau an diesen Basics bei dem einen oder anderen gefehlt.“ Dass der Trainer unzufrieden war, ließ er sein Team schon während des Spiels in Braunlage spüren. Aus drei Reihen wurden zwischenzeitlich zwei und einige Akteure bekamen längere Denkpausen auf der Auswechselbank. Darunter auch Tomas Čermák und Jakub Müller aus der ersten Sturmreihe. „Auch Stürmer müssen mit nach hinten arbeiten und nicht nur auf den nächsten Scorerpunkt lauern. Ich hoffe, dass das jetzt jeder in meiner Mannschaft verstanden hat“, wurde Vit deutlich.

Statistik

Icefighters: Korff, Schewe – Müller, Čermák, Strakos, D. Herklotz, Kreismer, Koch, Pelikan, Pape, Borisov, Frey – Bersevics, L. Vit, Löwing, Siglreithmaier, Bahr, Rötsch.

Tore: 0:1 Siglreithmaier (2., D. Herklotz, Löwing), 1:1 Nagy (4.), 2:1 Mrava (7.), 3:1 Schirmacher (9.), 4:1 Nagy (12.), 5:1 Mrava (16.), 6:1 Weikamp (18., in 5:4-ÜZ), 7:1 Vinci (24., in 5:4-ÜZ), 8:1 Mrava (45.), 8:2 Strakos (46., Čermák, Müller), 9:2 Wiecki (49., in 5:3-ÜZ), 10:2 Mrava (50.).

Strafen: Harzer Falken: 6 Minuten; Icefighters: 8 Minuten.

Zuschauer: 1782.

