SG STV/MTV Salzgitter startet erfolgreich ins neue Jahr

Northeim. Den vierten Sieg in Serie fuhren die Regionalliga-Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter mit einem 3:1 in Northeim ein.

Die kurze Weihnachtspause hat den Volleyballern der SG STV/MTV Salzgitter nicht geschadet. Im Gegenteil: Das Team von Trainerin Bianca Kerkmann setzte am Sonntagnachmittag seine Siegesserie fort, holte beim ersten Regionalliga-Spiel in diesem Jahr einen 3:1 (17:25, 25:19, 25:19, 25:23)-Auswärtserfolg bei der DJK Kolping Northeim und ist nun seit vier Spielen ungeschlagen. Damit behaupten die Salzgitteraner weiterhin Platz 2 in der Tabelle.

Dabei schien der Jahresauftakt gehörig zu misslingen. Denn im ersten Satz gelang den Gästen nicht viel. „Wir haben schwache Angaben gemacht, und die Annahme war unterirdisch“, erklärte Trainerin Kerkmann nach der Partie. Hinzu kam eine hohe Eigenfehlerquote, die zum deutlichen 17:25-Satzverlust führte.

Vor allem die eigenen Fehler konnte die SG in den folgenden Sätzen minimieren. „Und scheinbar haben wir Northeim etwas angesteckt“, so Kerkmann. Denn plötzlich lief das Spiel der Gastgeber auch gar nicht mehr rund. Dafür kam Fabian Trost, der später zum Spieler des Spiels aufseiten der SG gewählt wurde, immer besser mit seinen Angriffen durch. Somit drehte sich das Spielgeschehen, und die Salzgitteraner gewannen die Sätze 2 und 3. „Wir haben wirklich nicht gut gespielt, ich bin aber froh, dass wir nach dem schwachen Start den Hebel etwas umgelegt haben und somit zu den Satzgewinnen gekommen sind“, so Kerkmann.

Durchgang 4 sei dann nichts für schwache Nerven gewesen. „Northeim hat unseren Doppelblock mit gelegten Bällen immer wieder ausgespielt. Wir brauchten etwas, bis wir uns darauf eingestellt haben. Ich bin sehr froh, dass wir nicht noch in einen fünften Satz mussten“, freute sich Kerkmann über den Viersatz-Sieg.

Nun gibt es am kommenden Wochenende ein echtes Spitzenspiel zu Hause gegen die Vallstedt Vechelde Vikings. „Meine Jungs sind bereit fürs Derby“, so Kerkmann.

SG STV/MTV Salzgitter: C. Suchanek, J. Feustel, Trost, S. Suchanek, Schneider, Wieloch, Ludwigh, T. Feustel, Baltzer.

