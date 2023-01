Icefighters erkämpfen sich den Sieg

Schreckmoment: Icefighters-Stürmer Tomas Čermák (am Boden) rutschte nach einem harten Check in die Bande. Er konnte weiterspielen und machte später das wichtige 3:2 für sein Team.

Nach dem deftigen 2:10 im Freitagabendspiel bei den Harzer Falken (wir berichteten) kehrten die Salzgitter Icefighters vor heimischer Kulisse am Sonntag in die Erfolgsspur zurück. Im ersten Heimspiel des Jahres reichte dem Eishockey-Regionalligisten ein starkes zweites Drittel, um die Beach Devils Timmendorf mit 4:3 auf Distanz zu halten.

Die Klatsche von Braunlage schienen die Gastgeber noch nicht verdaut zu haben. Spielerisch war einiges an Luft nach oben, was angesichts des zuletzt personell nur mager besetzten Trainings nicht verwunderte. Immerhin meldeten sich unter der Woche die meisten angeschlagenen Akteure wieder fit.

Doch wer von den 235 Zuschauern gehofft hatte, die Icefighters würden an die beiden bisherigen Auftritte gegen die Ostholsteiner anknüpfen, sah sich schnell eines Besseren belehrt. Sowohl beim 9:2 zu Hause als auch beim 8:2 an der Ostsee hatten die Icefighters furios begonnen und den Gegner früh überrannt.

Das wollte Timmendorf unbedingt verhindern, und es gelang ihnen wie schon am Freitagabend, als die Beach Devils auch gegen Sande absolut auf Augenhöhe mitspielten (3:5). Begünstigt durch das vorsichtige Auftreten der Hausherren, entschieden die Gäste das erste Drittel zu ihren Gunsten.

Einen doppelten Schockmoment hatten die Salzgitteraner in der zwölften Minute zu überstehen. Erst kassierten sie das 0:1, dann wurde Topscorer Tomas Čermák brutal gecheckt und rutschte mit dem Kopf voraus heftig in die Bande. Glücklicherweise konnte der Tscheche nach kurzer Behandlungspause weiterspielen. Sein kongenialer Sturmpartner Adam Strakos stibitzte in Unterzahl die Scheibe und schloss sein Solo gekonnt zum 1:1 ab. Doch der Ausgleich hielt nicht lange, die Gäste gingen erneut in Führung.

In der Drittelpause musste Radek Vit sein Team aufrütteln. „Wir haben dann mehr Zugriff auf das Spiel bekommen, eine ganz andere Körpersprache gezeigt und viel aggressiver und mit mehr Zug zum Tor agiert“, zeigte sich Vit zufrieden mit dem zweiten Durchgang. Und prompt wurden die Icefighters ihrer Favoritenrolle gerecht. Daniel Herklotz, Čermák und Strakos sorgten für eine beruhigende 4:2-Führung. Pascal Frey hatte zudem gleich zweimal Pech mit Pfostentreffern und Strakos streifte mit einem Fernschuss die Latte.

Im Schlussdrittel fehlten den Gastgebern womöglich die Kraftreserven. Mit dem ersten Schuss hämmerte Timmendorfs Kenneth-Floyd Schnabel den Puck in den rechten Winkel und die Beach Devils drängten auf den Ausgleich. Lange fanden die Stahlstädter nur sporadisch Entlastung, hatten dann aber in den letzten vier Minuten in doppelter Überzahl die Möglichkeit zur Entscheidung. Timmendorf verteidigte clever und nahm am Ende den Torwart heraus, um mit einem Feldspieler mehr die Verlängerung zu erzwingen. Doch Icefighters-Keeper Dennis Korff hielt alles, was noch auf seinen Kasten kam. „Wir sind noch nicht wieder da, wo wir sein wollen, aber die drei Punkte haben wir im Sack“, atmete Radek Vit erleichtert auf.

