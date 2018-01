Achim/Börßum wird nur Vorrundendritter

Auch am zweiten Spieltag beim Samtgemeindecup in Schladen kamen die zahlreichen Zuschauer des Hallenfußballs auf ihre Kosten. Klasse Tore, herausragende Torhüter und packende Zweikämpfe prägten das Geschehen. Dabei zeigte sich von Beginn an, dass die Partien der sieben Teams oft sehr ausgeglichen...