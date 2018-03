Arbeitseinsatz auf der Hötzumer Tennisanlage

Hötzum In Vorbereitung auf die am 22. April beginnende Saison lädt der Abteilungsvorstand des Hötzumer SV alle aktiven Tennisspieler am Samstag, 10. März, ab 10 Uhr zum ersten Arbeitseinsatz auf die Tennisanlage ein. Gartenhandschuhe und auch geeignete Gartengeräte für diese Tätigkeiten können sehr gerne...