Grieshaber lädt zur Mitgliederversammlung

Hötzum Der geschäftsführende Vorstand des Hötzumer SV um seinen Vorsitzenden Ernst Dieter Grieshaber erinnert an die ordentliche Mitgliederversammlung am Samstag, 10. März, und lädt für 18 Uhr in das Sportheim ein. „Neben den aktiven sind auch alle passiven und fördernden Mitglieder herzlich willkommen“,...