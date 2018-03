Brinkmann verpasst knapp den Cross-Bezirksmeistertitel

Über 200 Läufer waren bei den Crosslauf Bezirksmeisterschaften in Velpke, trotz kräftigen Windes und winterlichen Temperaturen, am Start. Unter ihnen auch die Blueliner Silke Brinkmann und Karsten Plehn. Beide sicherten sich mit starken Leistungen den Bezirksmeistertitel in der Altersklasse W/M 50...